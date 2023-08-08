高雄估明清晨豪雨 應變中心擴大三級開設

高雄受西南風影響，今晚9時過後市區降雨，市府將於今晚10時豪雨應變中心擴大三級開設。（記者陳文嬋攝）

2023/08/08 21:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄今受西南風影響下豪雨，以六龜區3小時累積雨量100·5毫米最大，今晚9時過後對流移入降雨，市府今晚表示，依據氣象局定量降水預報明日清晨有豪雨機率發生，影響上班交通時段，將於今晚10時成立0808豪雨應變中心擴大三級開設應變。

市府根據氣象局資料，高雄市本週受西南風影響，水氣明顯變多，有局部短暫陣雨或雷雨，今山區降雨達到豪雨等級，以六龜區3小時累積雨量100·5毫米最大，週六起水氣雖有略減，但午後仍有局部短暫陣雨機率，提醒民眾留意。

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由於西南風變化大，高雄今晚9時過後對流移入，最大時雨量預估20至40毫米，主要影響鼓山、小港、旗津一帶，對流後續往東北移動，預估整體影響1小時。

市府今晚表示，依據氣象局定量降水預報明日清晨有豪雨機率發生，影響上班交通時段，今晚10時成立0808豪雨應變中心擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，各單位加強戒備與應變。

高雄明持續受到西南風影響，天氣仍不穩定，易有短延時強降雨，並有局部豪雨發生的機率，午後有局部短暫雷陣雨。此外，明日清晨仍有可能受海陸風影響 ，沿海及平原區有較明顯降雨。

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