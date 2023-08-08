週三西南風影響 中南部慎防豪雨

週三（9日）受到西南風影響，中南部天氣仍不穩定，全天都可能有雷雨，甚至局部大雨發生機會，局部地區則有機會發生豪雨。（資料照）

2023/08/08 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕週三（9日）受到西南風影響，中南部天氣仍不穩定，全天都可能有雷雨，甚至局部大雨發生機會，局部地區則有機會發生豪雨，東南部地區及北部地區偶有局部飄雨。全台各地高溫普遍落在30至34度。

中央氣象局預報，週三受到西南風影響，中南部天氣仍不穩定，清晨降雨主要集中在中南部沿海地區，隨時間將逐漸往中南部內陸及山區移動，有短延時陣雨、雷雨，甚至局部大雨發生機會，南部局部地區則有機會發生豪雨；東南部地區及北部地區偶有局部飄雨，其他地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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中央氣象局指出，第6號颱風「卡努」8日下午2時的中心，位於台北東北東方1030公里之海面上，向西北轉北北西往韓國前進，此外，原位於硫磺島東方海面的熱帶性低氣壓，早上8時發展為今年第7號颱風「蘭恩」，距離台灣相當遙遠，預估往日本南方海面移動，對台灣天氣沒有影響。

溫度方面，週三各地雲量較多，高溫普遍約在30至34度。

天氣風險公司指出，週三西南風持續影響台灣，降雨時間比較集中在白天，迎風面的中南部地區降雨較多，一整天都有短暫陣雨或雷雨，並且有局部短時較大雨勢發生可能性，北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛一些，有出現局部大雷雨的機會。

紫外線指數方面，週三新北市、基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、連江縣、金門縣為過量級，其他縣市皆為中量至高量級。

空氣品質部分，週三竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

中央氣象局也提醒，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區仍有較強陣風，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，請民眾需注意。

溫度方面，週三各地雲量較多，高溫普遍約在30至34度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線指數方面，週三新北市、基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、連江縣、金門縣為過量級，其他縣市皆為中量至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質部分，週三竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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