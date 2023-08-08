「爸我來了！」特戰兵施芷崴家鄉受災徒步送物資 激動與父相擁

特4營上兵施芷崴徒步進入南投災區，運送民生物資給困在工寮的父母。（陸軍十軍團提供）

2023/08/08 19:13

〔記者歐素美／台中報導〕因應南投仁愛鄉災情，國軍第5作戰區派遣特戰官兵執行人員搜救及交通難行地區物資運補任務，其中，特4營上兵施芷崴的父母，受困山區工寮，施芷崴今天隨同連長廖少校率隊送民生物資抵達工寮，忍不住大喊「爸，我來了！」與父親相擁，令人動容；施芷崴父母則頻向軍方致謝，父親節特別感人。

施芷崴上兵說，他從小在仁愛鄉春陽部落生活，父母親務農僅靠微薄收入扶養長大，對這塊土地有很深的情感，這次卡努颱風對仁愛鄉造成非常嚴重災害，看到家鄉道路柔腸寸斷，滿目瘡痍，內心非常難過。

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今天是父親節，施芷崴的太太目前懷胎9月，正在埔里待產，他也是一名「準爸爸」，他表示，風災肆虐當天，父母正在山區採收農作，來不及撤離，只好先回到工寮避難，風雨過後，山區通訊及聯外道路一度中斷，只能等待救援。

施芷崴指出，當時聽聞仁愛鄉災情嚴重，一時之間又與家人聯繫不上，內心十分焦急，幸後來通訊恢復，確認父母都平安，才放下心中大石。翌日就和太太道別，與其他同仁投入救災行列。

今日下午，特戰指揮部特40連連長廖少校，特別帶著施芷崴和另外兩位士官幹部，徒涉3公里山路，將民生物資送到施芷崴父母所在的工寮，行進道路坡度陡峭，滿地砂石、泥沙與積水，寸步難行，人員抵達目的地後，施芷崴難掩激動大喊「爸，我來了！」，與父親相擁，畫面令人動容。

特4營上兵施芷崴在父親節終於看到受困工寮的父親，父子激動相擁。（陸軍十軍團提供）

特4營上兵施芷崴深入災區工寮，終於見到父母。（陸軍十軍團提供）

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