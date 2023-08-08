為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「爸我來了！」特戰兵施芷崴家鄉受災徒步送物資 激動與父相擁

特4營上兵施芷崴徒步進入南投災區，運送民生物資給困在工寮的父母。（陸軍十軍團提供）

特4營上兵施芷崴徒步進入南投災區，運送民生物資給困在工寮的父母。（陸軍十軍團提供）

2023/08/08 19:13

〔記者歐素美／台中報導〕因應南投仁愛鄉災情，國軍第5作戰區派遣特戰官兵執行人員搜救及交通難行地區物資運補任務，其中，特4營上兵施芷崴的父母，受困山區工寮，施芷崴今天隨同連長廖少校率隊送民生物資抵達工寮，忍不住大喊「爸，我來了！」與父親相擁，令人動容；施芷崴父母則頻向軍方致謝，父親節特別感人。

施芷崴上兵說，他從小在仁愛鄉春陽部落生活，父母親務農僅靠微薄收入扶養長大，對這塊土地有很深的情感，這次卡努颱風對仁愛鄉造成非常嚴重災害，看到家鄉道路柔腸寸斷，滿目瘡痍，內心非常難過。

今天是父親節，施芷崴的太太目前懷胎9月，正在埔里待產，他也是一名「準爸爸」，他表示，風災肆虐當天，父母正在山區採收農作，來不及撤離，只好先回到工寮避難，風雨過後，山區通訊及聯外道路一度中斷，只能等待救援。

施芷崴指出，當時聽聞仁愛鄉災情嚴重，一時之間又與家人聯繫不上，內心十分焦急，幸後來通訊恢復，確認父母都平安，才放下心中大石。翌日就和太太道別，與其他同仁投入救災行列。

今日下午，特戰指揮部特40連連長廖少校，特別帶著施芷崴和另外兩位士官幹部，徒涉3公里山路，將民生物資送到施芷崴父母所在的工寮，行進道路坡度陡峭，滿地砂石、泥沙與積水，寸步難行，人員抵達目的地後，施芷崴難掩激動大喊「爸，我來了！」，與父親相擁，畫面令人動容。

特4營上兵施芷崴在父親節終於看到受困工寮的父親，父子激動相擁。（陸軍十軍團提供）

特4營上兵施芷崴在父親節終於看到受困工寮的父親，父子激動相擁。（陸軍十軍團提供）

特4營上兵施芷崴深入災區工寮，終於見到父母。（陸軍十軍團提供）

特4營上兵施芷崴深入災區工寮，終於見到父母。（陸軍十軍團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暴雨沖毀南投濁水溪便道 民眾憂砂石車全湧上省道
2023/08/08 18:55

暴雨沖毀南投濁水溪便道 民眾憂砂石車全湧上省道
空勘奧萬大森林遊樂區！ 集水區增多處大型崩塌 、橋斷路毀 何時開園難估
2023/08/08 18:48

空勘奧萬大森林遊樂區！ 集水區增多處大型崩塌 、橋斷路毀 何時開園難估

世界客家博覽會8/8-8/10試營運 主展館與亮點搶先看
出國旅遊注意！卡努、蘭恩颱風恐再增強襲日韓
2023/08/08 18:27

出國旅遊注意！卡努、蘭恩颱風恐再增強襲日韓
南投仁愛鄉投83、89線陸續搶通 夜間預警性封閉
2023/08/08 18:04

南投仁愛鄉投83、89線陸續搶通 夜間預警性封閉

領息族看過來 這檔基金配息升至8.2％
赴南投埔里、仁愛勘查農損 陳吉仲︰將從寬、從優、從速認定
2023/08/08 17:00

赴南投埔里、仁愛勘查農損 陳吉仲︰將從寬、從優、從速認定
錯過父親節也要幫忙！台中7組團隊36人前進南投搶通道路
2023/08/08 15:16

錯過父親節也要幫忙！台中7組團隊36人前進南投搶通道路
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播