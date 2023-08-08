立秋之日涼風至？ 氣象局：炎熱夏天即將過去

今天高雄市六龜區、屏東縣春日鄉、獅子鄉都觀測到3小時超過100毫米的豪雨。此為今天截至下午4點累積雨量圖。（圖擷取自中央氣象局）

2023/08/08 16:53

〔記者陳心瑜／台北報導〕立秋之日，涼風至？今天（8日）是24節氣的立秋，中央氣象局表示，這代表炎熱的夏天即將過去。氣象局觀測，今天最高溫依然出現在花蓮縣舞鶴，午後觀測到36.6度，不過較昨天40.2度高溫有段距離，氣象局預報員趙竑表示，今天東半部雲量較多，昨天的高溫是因為東半部晴朗無雲加上卡努颱風背風沉降所致。

趙竑表示，雖然24節氣起源於黃河流域，不一定能對照到較低緯度的台灣，但今天「立秋」表示最炎熱的時候即將過去，快要進入秋季的天氣型態。

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趙竑指出，受到西南風影響，未來一週的雨勢將持續到週五、週六才會漸趨緩。另，今天高雄市六龜區、屏東縣春日鄉、獅子鄉都觀測到3小時超過100毫米的豪雨。

趙竑表示，明天的天氣和今天類似，西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨，尤其南部地區易有短延時強降雨、有局部豪雨發生機率，北部地區及台東地區亦有局部短暫陣雨，宜花地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

週四、週五是未來一週水氣最多的兩天，西南風影響水氣增加，局部短暫陣雨或雷雨區域從中南部擴及北部地區，整個西半部都容易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

中南部的連日雨勢直到週六才會趨緩，週六至下週二中南部地區有零星短暫陣雨，北部和東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

氣象局指出，受目前在日本南方海面的卡努颱風間接影響，明、後天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，非必要勿前往沿海活動。

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