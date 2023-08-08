政大實小狼師被控熊抱、摸胸性騷擾 立委批校方處理有瑕疵

時代力量立委王婉諭8日陪同兩名受害者召開記者會，要求教育部督導政大實小，積極擴大調查是否有其他學生受害，改正性平調查程序之不當之處。（王婉諭國會辦公室提供）

2023/08/08 19:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕國立政治大學附設實驗小學某師，於今年6月9日遭被害人在臉書發文指控，其長年以老師的名義，對多名學生性騷擾、性侵害、羞辱及不當對待。時代力量立委王婉諭今（8）日陪同2名受害者召開記者會，要求教育部督導政大實小，積極擴大調查是否有其他學生受害，改正性平調查程序之不當之處。教育部國教署學務校安組專門委員薛承祐回應，政大實小性平會已於7月25日決議展開普查，教育部也要求性平會將該校性平調查程序的不當之處，納入調查及決議範圍。

受害者A表示，她在2006年、就讀高中時，單獨返校看望國小老師，卻遭到該師從背後環抱、強拉她坐在大腿上，就讀大學時又因社團與該師有業務往來，再次遭到言語、肢體以及權勢性騷擾，而在她透過臉書匿名指控後，陸續收到多達18位受害者向她陳述，也曾遭受該名老師性騷擾，該師的疑似犯行包含摸肩膀、摸鎖骨、伸到內衣裡摸胸部、撫摸身體、手摸入內褲中侵害等。

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受害者A控訴，政大實小在過去20年間，已2度錯放狼師，1位受害者曾向師長講述被害經驗，不料老師與校方均未盡通報義務，即要求她私下協調和解；另1位受害者曾在問卷上填寫遭到性騷擾經驗，卻被學校以公開廣播的方式令其前往學務處，使受害者因而畏懼、不敢投訴。

受害者B則控訴，他就讀小學時，僅因其與女同學間的互動密切，就遭該師言語霸凌，數度在眾人面前斥責、辱罵其為變態。

王婉諭指出，受害者A與B向學校通報後，校方在性平調查處理時卻疑似出現多處瑕疵，受害者A在學校安排的會議室中進行通報，但校方並未淨空人員，導致通報時仍有人員進出會議室，且協助通報的老師竟將其他通報者的證據資料及姓名出示給A看，違反保密義務，此外，政大實小只提供被害者們3次諮商協助，連受託的諮商心理師都覺得相當不足，顯示校方只想做表面功夫，沒有真正協助受害者的意願。

王婉諭強調，從去年台中黃姓狼師的案件來看，由教育單位主動擴大調查，提供必要的匿名保護，能夠使不敢發聲、害怕身份曝光的受害者受到幫助，因此，她要求教育部應盡速擴大調查這起性平案件，提供必要的匿名保護機制，在校園性平程序上，也應綜合考量犯行來進行懲處。

與會的教育部國教署學務校安組專門委員薛承祐回應，政大實小性平會已於7月25日決議展開普查，教育部也要求政大實小性平會將該校性平調查程序之不當之處，納入調查及決議範圍，作為教育部後續處理之依據。薛承祐也表示，教育部已將此案專案列管，後續會持續督導政大實小，妥善處理此案調查及相關協助。

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