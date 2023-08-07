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    工會爭取代理教師寒暑假得不到校 台南教育局：已兼顧法理情

    台南教產工會爭取代理教師寒暑假得不到校，南市教育局則表示目前做法已兼顧法理情，並無不妥。示意圖。（資料照，台南市政府提供）

    台南教產工會爭取代理教師寒暑假得不到校，南市教育局則表示目前做法已兼顧法理情，並無不妥。示意圖。（資料照，台南市政府提供）

    2023/08/07 19:10

    〔記者劉婉君／台南報導〕目前正值暑假期間，台南市教育產業工會今（7）日表示，目前多數縣市代理教師寒暑假出勤，均依準用教師請假規則第12條規定，寒暑假得不必到校，但南市卻要求代理教師寒暑假必須到校出勤，另給予慰勞假及獨創「進修假」，擔心此作法將造成代理教師外流、影響學生學習權益。南市教育局回應指出，代理教師已核給全學年聘期，寒暑假也提供慰勞假及自主進修與備課時間，已兼顧法理情。

    教產工會指出，目前代理教師完整聘期已受保障，但隨即衍生代理教師寒暑假是否須到校出勤？南市目前的做法明顯使得南市代理教師的勞動條件不如鄰近縣市，7月底代理教師分發的錄取及報到人數，不如以往，對於開學前各校教師人力是否能到位，該會感到擔憂。對的教育決策，才能留住好人才，提升教育品質，建議市府重新評估對代理教師的寒暑假到校出勤政策，應依準用教師請假規則第12條規定，以提升南市的教育環境。

    教育局表示，代理教師與正式教師各有不同的資格條件，待遇福利與職責角色也有差異。可理解相關團體或個人，為代理教師爭取權益的立場，但教育局和學校亦有行政決定的考量，四大家長團體也全力支持教育局的作法。

    教育局指出，寒暑假期間的設計，是為學生提供更充裕的時間來學習和複習，教育工作者不應將寒暑假視為理所當然的假期，為兼顧代理教師寒暑假權益，教育局除依其年資核給慰勞假外，為鼓勵代理教師增能並做好教學準備，暑假期間也另提供10天公假自主進修與備課；寒假也有5天，南市的做法已兼顧法理情，並無不妥。

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