台灣檫樹採果復育 大鹿林道明後2天有交管

台灣檫樹結果後，林管處先實施套袋保護，以避免鳥、蟲採食，近期觀察果實已成熟，排定採集作業。（圖由新竹林區管理處提供）

2023/07/30 15:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣檫樹是瀕絕物種「寬尾鳳蝶」的幼蟲食草樹種，新竹林區管理處加以復育，近期大鹿林道及觀霧森林遊樂區一帶的果實已成熟，林管處將於7月31日、8月1日的上午8點到下午5點，進行採集作業，大鹿林道15至16公里路段將實施交通管制為單線通車，請遊客注意行車安全。

台灣檫樹是瀕絕物種寬尾鳳蝶的幼蟲食草樹種，新竹林管處為復育台灣檫樹，每年視情況採集果實保種，並透過育苗技術，培育數量充足的苗木，希望增加台灣檫樹復育成效，進而提供寬尾鳳蝶幼蟲更充足食物來源。

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林管處指出，台灣檫樹的種子具有強烈休眠性，難以直接播種發芽，因此採集成熟檫樹果實後，須先送往林業試驗所交由專家破除種子的休眠狀態，培育出苗木，過去林管處採集及培育出的兩批台灣檫樹苗木，都已就地造林復育。

今年6月間，大鹿林道沿線的台灣檫樹開花且陸續結果，林管處先實施套袋保護，以避免鳥、蟲採食，近期觀察果實已成熟，排定7月31日、8月1日兩天在大鹿林道及觀霧森林遊樂區餐廳旁進行檫樹果實採集作業。

林管處說，這次在大鹿林道沿線採集台灣檫樹種實，會挑選樹勢強勁的檫樹，因作業需使用吊卡車，且暑假遊客人潮多，因此實施交通管制，維護採集作業順利及遊客行車安全。

台灣檫樹的種子具有強烈休眠性，難以直接播種發芽，因此採集成熟檫樹果實後，須先送往林業試驗所交由專家破除種子的休眠狀態，培育出苗木。（圖由新竹林區管理處提供）

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