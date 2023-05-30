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    宜蘭冬山鄉農地遭堆置大批事業廢棄物 鄉代游閔吉要求徹查

    冬山鄉安平村事業廢棄物產生臭味，冬山鄉民代表游閔吉（右）要求環保局徹查。（記者江志雄攝）

    冬山鄉安平村事業廢棄物產生臭味，冬山鄉民代表游閔吉（右）要求環保局徹查。（記者江志雄攝）

    2023/05/30 18:42

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉安平村傳出多處農地被堆置事業廢棄物，經過日曬產生惡臭，在地方上引發怨言，冬山鄉民代表游閔吉接獲投訴後，要求縣府環保局徹查；環保局回應，已掌握4處堆放點深入調查。

    冬山鄉安平村位處偏遠，但交通四通八達，多處農地被堆置事業廢棄物，因堆放地點隱密，或用鋼板圍籬，外界不易察覺，最近一處堆放點的圍籬大門未關，裡面飄出臭味，村民進去察看，意外發現有大批事業廢棄物，再循線追查，村內不只一處，此事才東窗事發。

    堆置的事業廢棄物有建築鋼材、木材、玻璃纖維、塑膠類，垃圾堆中摻雜家庭廢棄物，有些堆放點堆積如山，從現場看來已堆置一段時間，研判應從其他縣市運來，因屬露天堆放，若含有毒成分，村民擔心污染環境，如果不及時遏阻，日後愈堆愈多，全村將淪為大型垃圾場。

    游閔吉說，處理業者必須有環保局核發的廢棄物清除許可證，堆放點也要提出申請，根據了解，冬山鄉安平村有4到5處的事業廢棄物堆放點，許多村民抱怨，臭味已影響他們的生活品質，更質疑堆放點的合法性，希望環保局儘速處理。

    環保局表示，經派員稽查，目前掌握4處廢棄物堆放點，其中一處非法堆放，去年初移送法辦，被檢察官起訴，目前在法院審理中，另一處堆放木材，地主日前通知土地承租人清除，另外2處還在釐清，如有違反廢棄物清理法規定，將依法裁處。

    宜縣冬山鄉安平村堆積如山的事業廢棄物，地方質疑合法性。（記者江志雄攝）

    宜縣冬山鄉安平村堆積如山的事業廢棄物，地方質疑合法性。（記者江志雄攝）

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