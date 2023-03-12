國有土地遭偷埋44桶毒污泥、廢溶劑 高雄前里長牽線遭判刑

國有土地遭人偷埋44桶毒污泥、廢溶劑，高雄前里長牽線遭判刑。（檢方提供）

2023/03/12 18:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗山區前柯姓里長被控協助業者違法傾倒事業廢棄物，檢調會同環保局開挖，挖出含苯、丁酮、四氯乙烯成分的污泥，不法集團疑將容器剷破，至污泥滲漏土地造成污染，檢調於2020年7月間查獲偷倒2桶廢油泥，追出多達44桶棄置的貝克桶及不明污泥，高雄高分院依廢棄物清理法判柯男2年4月徒刑，全案還可上訴。

檢調當時掌握情資指有業者，涉嫌違法清除處理不明污泥等廢棄物，將廢油泥、廢溶劑裝入鐵桶及貝克桶，再佯裝整地或堆放砂石，傾棄於南部河川地、國有地，或承租的私人土地，再用砂石覆蓋遮掩，牟取不法暴利，橋頭地院審理時，柯男否認犯行，辯稱只有介紹土地，最後雙方並未談妥租約，不清楚遭人偷傾倒掩埋。

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檢調查出非法掩埋地點遍布高雄旗山、六龜、橋頭、仁武、燕巢等區，台南七股、新化、關廟等區，以及屏東縣高樹鄉、枋寮鄉等處，都有不明污泥廢棄物蹤跡，高市環保局採樣送驗轄內被偷埋的污泥土壤，驗出含有苯、四氯乙烯及丁酮等成分，均屬有害事業廢棄物，估算出受污染的國有土地面積，高達229平方公尺。

專案小組循線查獲提供土地的柯姓前里長，聲押獲准，指控他協助不法集團，找到旗山區北勢段一處為國有財產署、農委會林務局轄管的公有地，確認好地點後，再由葉姓男子、厲姓女子等嫌，將裝有廢污泥或不明化學溶劑的容器，載往柯男提供的土地棄置。

法官勘驗後不採柯男否認的辯詞，反認為柯嫌不僅對葉嫌等人要求沒有拒絕，還在違法傾倒前，雙方曾密切聯繫，加上人證、物證指向柯前里長涉案，依廢棄物清理法判刑2年4月，柯男不服提起上訴，高雄高分院審理後支持一審判決，認為被告柯男引導葉男等人傾倒事業廢棄物，造成廢液污染土壤及山澗野溪，對生態環境危害甚鉅，維持原一審判決。

國有土地遭人偷埋44桶毒污泥、廢溶劑，高雄前里長牽線遭判刑。（檢方提供）

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