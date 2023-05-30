人間國寶施至輝不藏私 勇奪文資界奧斯卡「國家文化資產保存獎」

施至輝以「粧佛」獲得「人間國寶」肯定，因為不藏私的傳授技藝，榮獲今年「國家文化資產保存獎」保存傳承類的最高榮譽，其作品為傳統泉州派，以細膩優雅聞名。（施雲軒提供）

2023/05/30 17:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮木雕藝師施至輝，2011年獲得「人間國寶」殊榮，今年再獲得擁有「文資界奧斯卡」之稱的「國家文化資產保存獎」保存傳承類的最高榮譽，這是對施至輝「絕不藏私」傳授所學的國家級肯定。

國家文化資產保存獎為每3年舉辦一次，今年保存傳承類得獎者只有施至輝一人，縣長王惠美肯定施至輝是人間國寶，也是彰化瑰寶。施至輝則強調，很開心能夠得獎，這是對他傳承技藝的最大肯定，他會繼續創作下去，一直做到不能做為止，讓技藝保存下去。

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施至輝年近90歲，出身鹿港雕刻世家，父親施禮在鹿港有「神刀」之名，施至輝70多年的木雕歲月，得獎無數，在1994年就以精湛的粧佛工藝拿下「薪傳獎」。

鹿港民俗文物館副館長施雲軒表示，在鹿港奉天宮可以看到施禮、施至輝父子檔的木雕作品，鎮殿的蘇府大王爺出自施禮之手，二殿王爺則出自施至輝之手，可以看到父子檔堅持傳統的粧佛工藝，在雕刻神韻上展現精湛的功力。

施至輝以泉州派傳統雕法的細膩優雅聞名，但木雕技藝不再堅持只傳兒子，2012年投入技藝傳承與推廣傳習教學，陳宗蔚就是他第一位外傳的弟子，也是他的得意門生。施雲軒說，施至輝以傳承保存工藝出發，在教學上完全不藏私，獲獎可說是實至名歸。

施雲軒表示，施至輝年輕時曾跟著舅舅學習武術，鍛鍊一身好體力，即使年近90歲，仍然每天進行木雕創作，以身教作為門生最好的榜樣。

施至輝以「粧佛」獲得「人間國寶」肯定，年近90歲的他，仍天天堅持創作。（施雲軒提供）

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