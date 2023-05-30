瑪娃移動慢影響久！外圍雲系「往陸地移動」 宜花防局部大雨

瑪娃29日23時中心位置在北緯19.7度，東經125.5度過去移動方向西北，過去移動時速8公里，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒54公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。（取自中央氣象局）

2023/05/30 00:12

〔記者陳心瑜／台北報導〕中度颱風瑪娃海上颱風警報週一（29日）晚上8點半已發布，巴士海峽、台灣東部外海船隻應特別注意，中央氣象局指出目前發布陸警機率相對較低。瑪娃29日晚上11時約在鵝鑾鼻東南東方520公里海面，強度維持中度颱風、暴風半徑300公里，瑪娃移動速度逐漸減緩，預計週二將以非常緩慢的速度朝北北西移動，週三都還在東南方外海，週三、週四開始北轉通過台灣東部海面，由於海溫不利於颱風發展，預計暴風半徑將縮小、強度減弱。

瑪娃颱風週一晚中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西移動，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。據中央氣象局預報，瑪娃週二上午8點約在鵝鑾鼻東南東方440公里海面上，7級暴風半徑維持300公里，朝北北西緩緩移動，由於導引氣流弱，預計週三起才北轉沿台灣東部外海往北接進日本南方海面。

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中央氣象局預報員謝佩芸表示，颱風外圍環流週一晚上進到台灣雷達觀測網範圍內，週一晚間11點已經有一波波雲系自宜蘭和花蓮外海往陸地移動，大台北東側、基隆北海岸也有間歇性降雨；週二大台北、東半部也會有一陣陣間歇性降雨，宜蘭和宜花交界降雨明顯，要留意局部大雨。

週二台灣東半部和西半部天氣差異很大，西半部背風沉降大致維持晴朗穩定，山區午後有局部陣雨，天氣穩定，台中以南以及金門容易出現36度以上高溫，局部高溫可能約37度，台中、台南局部甚至可能有38度高溫，週二要慎防高溫炎熱熱傷害。

週三、週四雨勢更大，週三、週四北部及東北部地區有陣雨，宜蘭地區及北部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，東部地區有短暫陣雨並有局部大雨發生的機率，台南地區及中南部山區局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨。

另外沿海風浪持續增強，東半部已經觀察到7米高的長浪，週一晚間平均浪高介於3至5米之間，西半部浪高增大，提醒未來幾天台灣的海象惡劣，沒有必要應避免海邊活動。

氣象局提醒，沿海風浪持續增強，週一（29日）晚至週二（30日）上午巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；基隆北海岸、南部、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海易有6米以上浪高，避免前往海邊活動。

氣象局表示，週一（29日）晚至週二（30日）上午蘭嶼將有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，桃園以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，須特別注意。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，颱風外圍環流進到台灣雷達觀測網範圍內，週一晚間11點已經有一波波雲系自宜蘭和花蓮外海往陸地移動，大台北東側、基隆北海岸也有間歇性降雨。（擷取自氣象局直播）

中央氣象局預報，瑪娃週二上午8點約在鵝鑾鼻東南東方440公里海面上，7級暴風半徑維持300公里，朝北北西緩緩移動。（取自中央氣象局）

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