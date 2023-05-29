週二北東轉雨中南部炎熱 2縣市恐飆38度極端高溫

瑪娃颱風逼近，明日（30日）北部、東部有局部短暫陣雨，中南部受颱風外圍沉降影響，普遍高溫達到35、36度左右。（記者林正堃攝）

2023/05/29 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕瑪娃颱風逼近，明日（30日）北部、東部有局部短暫陣雨，中南部受颱風外圍沉降影響，普遍高溫達到35、36度左右，台中市、台南市近山區或河谷地區可能出現38度極端高溫，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，非必要請勿前往海邊活動。

中央氣象局今日晚間發布瑪娃颱風海上警報，晚間8點颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒54公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

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氣象局提醒，受到颱風外圍環流影響，明日迎風面降雨增多，東北部及東部地區有陣雨，其中宜、花雨勢最持續、明顯，並有局部大雨發生的機率，北部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，明天各地低溫約25、26度，白天東半部高溫到31度，西半部可以來到35度，近山區溫度會再更高一些，高雄市近山區或河谷有連續出現36度高溫的機率，台中市、台南市近山區或河谷有38度極端高溫出現的機率，外出活動請注意防曬、多補充水分。

隨著瑪娃逼近，氣象局提醒，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海浪高有達6米以上，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。

天氣風險公司提醒，30日及後續三天將受到颱風外圍影響，雨勢逐漸變大，尤其是北部及東半部地區，風也逐漸增強，沿海風浪也比較明顯。

紫外線方面，竹縣、竹市、金門、台南、澎湖達紫色「危險級」，而雙北、基隆、宜蘭為「高量級」，其餘地區皆為紅色「過量級」。

空氣品質方面，明日環境風場由東北風逐漸轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中部以南位於下風區，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；中部及雲嘉南地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

今晚間8點瑪娃颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度，向西北進行。（圗擷取自中央氣象局）

溫度方面，各地低溫普遍在23到25度之間，白天高溫部分，東半部達31度，西半部最高可到34度，近山區溫度會再更高一些，台南、高雄局部地區有機會出現36度左右高溫。（圗擷取自中央氣象局）

紫外線方面，竹縣、竹市、金門、台南、澎湖達紫色「危險級」，而雙北、基隆、宜蘭為「高量級」，其餘地區皆為紅色「過量級」。（圗擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天環境風場由東北風逐漸轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中部以南位於下風區，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；中部及雲嘉南地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。（擷取自空氣品質監測網站）

明（30）日白天台中市、台南市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。（圗擷取自中央氣象局）

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