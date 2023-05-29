瑪娃接近 屏縣府籲農漁民加強防颱防汛

屏縣佳冬鄉塭仔抽水站調節池備戰。（圖由屏縣府提供）

2023/05/29 18:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年第2號颱風瑪娃可能今晚到深夜發布海上警報，屏東縣政府表示，根據中央氣象局預報，瑪娃颱風及外圍環流最快將於30、31日影響台灣本島東南部及恆春半島，伴隨陣雨、強風及長浪，並有局部大雨發生的機率，請農漁民提早因應，做好相關防災作業，縣長周春米也特別指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，倘有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報行政院農業委員會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，未來颱風路徑影響程度變動程度仍大，呼籲農漁民密切注意新聞媒體所發布之天氣動態，尤其每年4月底起，就是屏東縣愛文芒果產期開始，本次可能受瑪娃颱風外圍環流的影響，產地可能略有颳風及下雨，今年愛文芒果果實雖果粒較小但產量穩定，而且甜度高，目前產地價格尚可，外銷穩定出貨中，農友請無須擔心，縣府農業處也在此呼籲農友，確實遵守防治用藥與安全採收期規定，切勿搶收以免因小失大。

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另位在低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。在漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

屏縣府也強調，團隊全面防颱，隨時監控氣象。迎風面的恆春半島和山區更要特別留意！請鄉親這幾天不要靠近海邊觀浪，出門攜帶雨具，同時做好防汛整備，外出安全第一。

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