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    瑪娃海警今晚8:30發布 巴士海峽、東南部和東北部海面船隻注意

    中央氣象局觀測，瑪娃今天下午2時中心位置在北緯19.4度，東經125.8度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。（取自中央氣象局）

    中央氣象局觀測，瑪娃今天下午2時中心位置在北緯19.4度，東經125.8度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。（取自中央氣象局）

    2023/05/29 17:12

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局觀測，中度颱風瑪娃已在鵝鑾鼻東南東方440公里海面上，中央氣象局將於今天（29日）晚上8點半發布海上颱風警報，請在巴士海峽、台灣東南部海面及台灣東北部海面航行及作業船隻應特別注意。氣象局指出發布陸警機率相對較低。

    中央氣象局觀測，瑪娃今天下午2時中心位置在北緯19.4度，東經125.8度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

    今天（29日）全台高溫炎熱，但中度颱風瑪娃正步步進逼，緩緩接近台灣台東外海，已經開始帶來風浪，今越晚降雨機率越增加，東半部地區及恆春半島不定時有短暫陣雨，大台北地區也逐漸有零星降雨出現，而午後在南部地區及各山區也有些雷陣雨發展，不過降雨都較緩和、短暫。

    中央氣象局觀測，瑪娃今天下午2時中心位置在北緯19.4度，東經125.8度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。（取自中央氣象局）

    中央氣象局觀測，瑪娃今天下午2時中心位置在北緯19.4度，東經125.8度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。（取自中央氣象局）

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