颱風瑪娃逼近氣象局發布長浪警報 基市府：勿到海邊觀浪

颱風瑪娃（MAWAR）目前路徑持續北上，氣象局對於北部沿海地區已發布長浪警報，請民眾勿前往海邊或河邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動。海巡人員也會加強勸離。（記者俞肇福攝）

2023/05/29 18:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕颱風瑪娃（MAWAR）目前路徑持續北上，基隆市長謝國樑表示，氣象局對於北部沿海地區已發布長浪警報，請民眾勿前往海邊或河邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動。居住在低窪地區的民眾，請預先做好疏散撤離的準備工作，隨時注意颱風動態，保護自己的生命安全。

基隆市目前工務處、民政處、各區公所、環保局、消防局等相關單位已完成抽水站整備、里鄰長防災宣導及溝渠清淤的備妥工作、各項防汛器材整備工作，以防範颱風環流對本市可能帶來的影響。基隆市沿海區域目前已列為警戒區域，請民眾勿前往觀浪以免發生危險。

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基市府呼籲，趁著颱風尚未來臨前，預先做好各項的防範工作，例如固定廣告看板和陽台盆栽，或準備沙包等。颱風可能會導致停水、停電，請預先儲備清水、乾糧、手電筒和電池，並檢查緊急發電機是否正常運作。若家中備有防水閘門，請確保在颱風來臨前以正確安裝好防水閘門。

海巡署第二岸巡隊指出，目前基隆、新北岸際浪高約3到4公尺，第二岸巡隊海巡同仁於岸際實施巡查，柔性勸導民眾注意安全，避免從事水域遊憩活動，以免憾事發生。

氣象局對於北部沿海地區已發布長浪警報，請民眾勿前往海邊或河邊，從事戶外活動。市府消防局未雨綢繆，加強裝備檢視。（記者俞肇福攝）

颱風瑪娃（MAWAR）目前路徑持續北上，氣象局對於北部沿海地區已發布長浪警報，請民眾勿前往海邊或河邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動。海巡人員也會加強勸離。（記者俞肇福攝）

颱風瑪娃（MAWAR）目前路徑持續北上，基隆市消防局同仁加強檢查裝備，希望在救災工作能發揮作用。（圖為基隆市政府提供）

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