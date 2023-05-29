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    瑪娃海警發布！風浪漸強海況惡劣 北東防豪雨、中南部飆高溫

    瑪娃今（29日）晚8點約在鵝鑾鼻東南東540公里海面上，進中心風速每秒43公尺，外圍環流寬廣，暴風半徑近似正圓、約300公里，今晚緩緩朝西北往台灣東南部海域接近，週五才會漸遠離。（取自中央氣象局）

    瑪娃今（29日）晚8點約在鵝鑾鼻東南東540公里海面上，進中心風速每秒43公尺，外圍環流寬廣，暴風半徑近似正圓、約300公里，今晚緩緩朝西北往台灣東南部海域接近，週五才會漸遠離。（取自中央氣象局）

    2023/05/29 21:09

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局今（29日）晚八點半發布中度颱風瑪娃海上颱風警報，提醒巴士海峽、台灣東南部外海船隻應特別注意，並指出發布陸警機率相對較低。瑪娃今晚8點（29日）約在鵝鑾鼻東南東540公里海面上，進中心風速每秒43公尺，外圍環流寬廣，暴風半徑近似正圓、約300公里，今晚緩緩朝西北往台灣東南部海域接近，離颱風最近的蘭嶼、綠島更要留意颱風影響。

    氣象局觀測，瑪娃今晚8點中心位置在北緯19.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間之最大陣風每秒54公尺（約每小時194公里），相當於16級風。七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

    氣象局預報員謝佩芸提醒，瑪娃週三逐漸北轉、週四沿著台灣的東方外海朝北前進，影響持續多天，這段期間颱風北轉的角度以及位置有不確定性，將影響風勢和雨勢。

    瑪娃颱風已經帶給各沿海明顯風浪，今天蘭嶼已經有7米浪高，東半部約3至4米浪高，預計台灣東半部至恆春半島沿海浪高6至7米，北海岸西半部約有4米以高浪高，未來幾天台灣附近的海況惡劣，應避免海上活動。

    沿海空曠地區今晚起強陣風越晚越強，至明後天依然越晚越增強，今（29）日晚至明（30）日蘭嶼將有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風，桃園以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，需特別注意。

    風浪之外，今晚開始颱風外圍環流帶來雲系，明天主要下雨的區域包括宜蘭花蓮、基隆北海岸、北部和東半部地區，西半部除了北部，中南部大致穩定，要留意午後陣雨以及背風沉降帶來的高溫。

    謝佩芸指出，明天西半部天氣相對穩定，沒有下雨且反而溫度很高，明天新竹以南和金門高溫炎熱，尤其台中高溫局部37度。

    謝佩芸指出，外圍環流今天起影響至週五，又以週三、週四雨勢最大，大台北山區以及宜蘭地區尤其要留意局部大雨或豪雨發生，中南部將維持多雲到晴且高溫炎熱。

    明天至週四宜蘭、花蓮、台東將有陣雨並可能有局部大雨，北部及台東地區有短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週五瑪娃漸遠離且可能減弱，北部及宜蘭地區有短暫陣雨，北部山區仍有局部較大雨勢，花東地區有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    氣象局觀測，瑪娃今晚8點中心位置在北緯19.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行。（取自氣象局）

    氣象局觀測，瑪娃今晚8點中心位置在北緯19.7度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻的東南東方約540公里之處，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行。（取自氣象局）

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