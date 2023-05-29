瑪娃海警發布！全台8處重點省道留意管制

中颱瑪娃持續接近巴士海峽，中央氣象局今天（29日）晚間8時30分發布瑪娃颱風海上颱風警報。（取自中央氣象局）

2023/05/29 21:52

〔記者陳心瑜／台北報導〕中颱瑪娃持續接近巴士海峽，中央氣象局今天（29日）晚間8時30分發布瑪娃颱風海上颱風警報，北部、東半部越晚風浪越大、深夜起也開始影響北部和東半部有雨勢。呼籲用路人留意可能實施管制路段，初步重點注意區域包括台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫支線）、台8線（中橫公路東段）、台9線（蘇花公路、南迴公路）、台9丁線及台11線（海岸公路）、台20線（南橫公路東段）。

交通部公路總局表示，應變中心今天晚上9時二級開設。

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公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，今天已與所屬工程處依氣象情資召開3次工作會議，辦理相關防汛應變整備作業。依情資顯示，瑪娃颱風海上警報發布，目前東部沿海已有長浪發生，未來30日夜間至6月1日宜花東山區、雪山山脈東北端、恆春半島，有豪雨發生機率。

公路總局指出，維護用路人安全，將逐級提升警戒作業，因應氣象局定量降水預報情資，可能實施管制路段包括台2線濱海公路、台7線北橫公路、台7甲線中橫支線、台8線中橫公路東段）、台9線蘇花公路、南迴公路、台9丁線及台11線海岸公路、台20線南橫路東段，實際將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路總局指出，亦分析前開各項可能情境並盤點影響路段之排水設施，重點監控路段橋梁巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業，並派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，可利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播

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