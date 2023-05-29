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    台南捷運藍線115年若要動工 交通局：今年一定要獲中央核定

    台南捷運系統採用高架單軌，類似日本沖繩捷運。圖為沖繩高架單軌捷運。（記者蔡文居攝）

    台南捷運系統採用高架單軌，類似日本沖繩捷運。圖為沖繩高架單軌捷運。（記者蔡文居攝）

    2023/05/29 16:23

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南捷運優先路網，目前進度最快的是第一期藍線，已進入綜合規劃階段。南市交通局長王銘德今天在議會答詢表示，第一期藍線如果要在115年動工，今年底前一定要獲中央核定。

    南市議員朱正軒今天進行市政總質詢，針對台南捷運及永康鐵路地下化工程提出質詢。他表示，永康鐵路地下化是相當重要的工程，不僅可以消除3座陸橋隘口易塞車的情形，也能緩解淹水情形，希望市府加速永康鐵路地下化的工程。至於，捷運藍線目前進度最快，台南捷運採用高架單軌，日本沖繩、韓國大邱捷運也是採用高架單軌，目前第一期藍線工程有無完竣期程？

    交通局長王銘德表示，目前捷運進度最快的是第一期藍線，綜合規劃報告初審已完成，待交通部委員會進行審查，至於環評也在環保署開過一次環評小組的初審會議，此一路段並無重大爭議。綜合規劃完成後，將提早啟動工程設計，以加快期程。

    王銘德說，第一期藍線要爭取在115年動工，今年一定要獲得中央核定，目前也與台南市的立委合作，爭取中央儘早核定。

    至於永康鐵路地下化工程部分，王銘德表示，可行性研究目前已審完，已將報告送往國發會，待國發會做最後的審查與核定，之後再進行綜合規劃，屆時完工期程才會比較明朗。

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