05/29各報重點新聞一覽

現行低收入戶及中低收入戶審核標準與福利

2023/05/29 06:32

自由時報

法定貧窮人口藏黑數 完備社會安全網 擬擴大納「邊緣戶」

我國目前符合低收入及中低收入戶資格約五十八萬五千人，約佔總人口數二．五％，但民團估算約二二○萬人為「邊緣戶」，這些人生活貧苦，因不符合中低收標準被社福政策排除在外，內政部長林右昌提醒該納入，本報連線採訪地方政府也都支持納入，以符合真實民情，打造完整社會安全網。

請繼續往下閱讀...

詳見法定貧窮人口藏黑數 完備社會安全網 擬擴大納「邊緣戶」。

加強供應鏈韌性與安全 IPEF貿易談判 14國達首項協議

根據路透、彭博報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，印太經濟架構（IPEF）十四個成員國的貿易部長，基本上已就一項加強供應鏈韌性與安全的協議完成了談判，這是IPEF歷經一年的談判後，所達成的首個具體成果。

詳見加強供應鏈韌性與安全 IPEF貿易談判 14國達首項協議。

海邊戲水傳意外》大浪捲入海 花蓮1死 宜蘭1失蹤

中颱「瑪娃」逐漸接近台灣，外圍環流帶來大浪，宜蘭和花蓮昨分傳海邊戲水不幸溺水意外，造成一名國一女生失蹤、一名國小男童溺斃；宜蘭蘇澳與龜山島、花東含蘭嶼與綠島、屏東鵝鑾鼻等，昨都觀測到三米以上浪高，「瑪娃」今日持續接近台灣東南方海面，最快午後發布海警，中央氣象局提醒民眾「不要去海邊玩」！尤其沿海可能是晴朗無雲的好天氣，更易讓人忽略潛在危機。

詳見海邊戲水傳意外》大浪捲入海 花蓮1死 宜蘭1失蹤。

聯合報

非核鬆動？賴清德：緊急時啟用停運核能機組

民進黨總統參選人賴清德昨天指出，相關單位規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，以備不時之需。

詳見非核鬆動？賴清德：緊急時啟用停運核能機組。

休退學率連年上升 拒學風暴席捲校園

台灣學生正陷入前所未有的拒學風暴。教育部統計，高中職休退學率連年上升，一○九學年度逾二點二萬人，其中志趣不合是學生休學主要原因，占休學生人數近五成。聯合報採訪多位休學生，發現「志趣不合」背後成因複雜，升學壓力、師生霸凌、僵化學習方式等都是推力，讓愈來愈多學生選擇離開校園。

詳見休退學率連年上升 拒學風暴席捲校園。

中國時報

賴清德：停機核能機組 維持可緊急使用

民進黨反核風向在變。副總統賴清德28日在台大與學生座談，當被詢及台灣一旦遭封鎖，電力可能中斷，該如何因應時，賴清德透露，目前相關單位正在規畫，如何將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，以備不時之需。清大教授葉宗洸支持核三除役後，轉為緊急備用機組，他指出，這是聰明的做法，賴清德要角逐總統大位，須先對前朝留下的電力政策爛攤子提出解方。

詳見賴清德：停機核能機組 維持可緊急使用。

土耳其「艾皇」政權 可望延至2028年

土耳其28日迎來百年首次的總統決選。根據選前民調，已執政20年的69歲保守派現任總統艾爾多安以52.7％支持率，領先74歲對手的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）約5個百分點。若無意外，艾爾多安將贏得此次大選，並執政至2028年。

詳見土耳其「艾皇」政權 可望延至2028年。

美國商務部長雷蒙多表示，印太經濟架構14個成員國已就加強供應鏈韌性與安全協議，完成首項談判。（路透）

花蓮縣新城鄉康樂村外海昨中午傳出有兩名小孩遭大浪捲走，海巡署使用「遙控式動力救生圈」成功救起其中一名孩童。（圖：海巡署花蓮第六海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法