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    海邊戲水傳意外》大浪捲入海 花蓮1死 宜蘭1失蹤

    花蓮縣新城鄉康樂村外海昨中午傳出有兩名小孩遭大浪捲走，海巡署使用「遙控式動力救生圈」成功救起其中一名孩童。（圖：海巡署花蓮第六海巡隊提供）

    花蓮縣新城鄉康樂村外海昨中午傳出有兩名小孩遭大浪捲走，海巡署使用「遙控式動力救生圈」成功救起其中一名孩童。（圖：海巡署花蓮第六海巡隊提供）

    2023/05/29 05:30

    〔記者江志雄、王錦義、陳心瑜／綜合報導〕中颱「瑪娃」逐漸接近台灣，外圍環流帶來大浪，宜蘭和花蓮昨分傳海邊戲水不幸溺水意外，造成一名國一女生失蹤、一名國小男童溺斃；宜蘭蘇澳與龜山島、花東含蘭嶼與綠島、屏東鵝鑾鼻等，昨都觀測到三米以上浪高，「瑪娃」今日持續接近台灣東南方海面，最快午後發布海警，中央氣象局提醒民眾「不要去海邊玩」！尤其沿海可能是晴朗無雲的好天氣，更易讓人忽略潛在危機。

    會網友踏浪落海 13歲少女下落不明

    宜蘭縣十三歲柳姓少女，昨天與認識不到一星期的廿五歲張姓男網友首度出遊，在南方澳內埤海灘（情人灣）踏浪時，雙雙被大浪捲走，張男自行脫困，少女不知去向。據調查，張男是名職業軍人，他稱不知女網友姓名，年齡約十八歲，警方後來查出女方年僅十三歲、就讀宜蘭縣某國中一年級，由於柳姓少女未滿十六歲，警方訊後將張男依略誘罪嫌函送法辦。

    另，花蓮縣新城鄉康樂村外海，有三名住附近的學童，昨上午跟家長說打球卻跑到海邊遊玩，其中十一歲的周童被海浪沖倒後落海，十三歲李童前往救援，卻雙雙被海浪捲走，海巡獲報將周童救上岸，李童則不幸溺斃。

    瑪娃今發海警 氣象局籲勿去海邊玩

    中央氣象局預報員廖經翔提醒，本週六之前「長浪都很明顯」。昨觀測到最高為台東沿海五．九米浪高，提醒隨著颱風漸近，長浪會越來越高，今日包含基隆北海岸、南部，以及東半部含蘭嶼與綠島、恆春半島沿海都可能出現六米以上浪高，澎湖、馬祖也容易有長浪。

    花蓮縣新城鄉康樂村外海昨中午傳出有兩名小孩遭大浪捲走，海巡署使用「遙控式動力救生圈」成功救起其中一名孩童。（圖：海巡署花蓮第六海巡隊提供）

    花蓮縣新城鄉康樂村外海昨中午傳出有兩名小孩遭大浪捲走，海巡署使用「遙控式動力救生圈」成功救起其中一名孩童。（圖：海巡署花蓮第六海巡隊提供）

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