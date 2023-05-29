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    法定貧窮人口藏黑數 完備社會安全網 擬擴大納「邊緣戶」

    現行低收入戶及中低收入戶審核標準與福利

    現行低收入戶及中低收入戶審核標準與福利

    2023/05/29 05:30

    〔記者邱芷柔、林惠琴、林欣漢、鍾麗華、地方新聞中心／綜合報導〕我國目前符合低收入及中低收入戶資格約五十八萬五千人，約佔總人口數二．五％，但民團估算約二二○萬人為「邊緣戶」，這些人生活貧苦，因不符合中低收標準被社福政策排除在外，內政部長林右昌提醒該納入，本報連線採訪地方政府也都支持納入，以符合真實民情，打造完整社會安全網。

    二二○萬人生活貧苦 無法列中低收入戶

    攸關貧窮認定資格的「社會救助法」已逾十年未修，衛福部社會救助及社工司長蘇昭如表示，正邀集相關單位研商，預計一年內提出修法版本。行政院表示，會傾聽各方意見，照顧每一個國人。

    各縣市家戶每人每月可支配所得中位數的六十％為「最低生活費」。當每人每月所得低於最低生活費，且家庭財產無超過地方政府公告金額為低收入戶，中低收入戶則採最低生活費的一．五倍計算。低收入戶或中低收入戶民眾，享有子女就學補助、健保費及醫療費減免、就業服務等福利。

    台灣芒草心慈善協會倡議專員王今暐以二○二一年資料，先算出當年最低生活費為十九萬五五六九元，再用「人數十等分位組分界點之可支配所得」算出年收入低於最低生活費人口約二八○萬人，扣除低收、中低收入六十萬人，尚有約二二○萬人屬「貧窮人口」的黑數。

    地方多支持放寬認定 衛福部研商提修法

    本報連線訪問六都、嘉義、雲林等縣市，縣市政府目前多透過急難救助等多元管道協助「邊緣戶」面對生活困境，皆支持修法放寬標準。

    內政部長林右昌表示，有些人因家有不動產無法納入中低收入戶，但收入不多、生活辛苦，應研議放寬認定標準。

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