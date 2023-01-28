紅燈怎麼那麼久？台中號誌秒數揭密 最長200秒在這路口

台中市中科路、廣福路路口車流量大，上午尖峰時間周期長達200秒，是目前全市紅綠燈最長秒數的路口。（記者陳建志翻攝）

2023/01/28 17:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中市有近6400座紅綠燈，因應車流量與路段限速，目前全市紅綠燈中，秒數最長的在中科路、廣福路口，上午尖峰時段周期長達200秒，為讓用路人能少停等1至2次紅燈，台中市交通局已在68個路口導入智慧化動態號誌系統，能依照該路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，解決交通壅塞，並規劃22處行人專用時相，藉由時間區隔人車，提升行人安全性。

交通局長葉昭甫表示，紅綠燈的交通號誌，在交通安全上擔負重要任務，截至去年底，台中市已設置6394座交通號誌，指示車輛與行人在路口時該停止、注意或行進，紅綠燈不只是維持交通秩序與行車安全，秒數設定更大有玄機，必須結合專業運算與車流考量。

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葉昭甫說明，交通號誌時制採滾動調整，紅燈多依據車流量決定秒數，黃燈則以該路段限速決定秒數，行人專用號誌秒數，原則以道路寬度規劃，即行人步行通過路口時間來規劃號誌秒數，達到以空間和時間進行人車分流，保障行人安全通行。

交通局指出，台中市目前紅綠燈最長秒數為200秒，地點在西屯區中科附近的中科路、廣福路路口，上午尖峰時間週期是200秒，疏解行經該路段車潮，第2名則是台灣大道與文心路口，紅綠燈秒數為180秒。而台中市目前紅綠燈最短的路口秒數為50秒，交通局還運用路口行人倒數計時顯示器上的螢幕，配合紅綠燈秒數輪播「秒數不夠、下次再過」、「注意轉彎車」、「快步過路口」、「遵守號誌、不闖紅燈」等警語提醒，讓人車注意交通安全。

交通局強調，為改善人行流量大，易導致轉向車輛與行人交織的路口通行安全性，台中市至去年底已建置包括市政北七路與惠來路口、學士路與英才路口等22處「行人專用時相」，降低人車衝突，優化行人步行環境，也持續推動改善措施，包含行穿線退縮、設置綠斑馬、斑馬線照明設備、標線型人行道、庇護島、行人專用號誌等。

此外，還在中清路、台灣大道、五權西路、環中路等路段導入68處智慧化動態號誌系統，不同於傳統號誌採固定式時制計畫，而是依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，有效減少國道大雅、台中及南屯交流道周邊、中清路、五權西路等主要幹道行駛時間，分配較多綠燈時間給車流量較大的方向，減少用路人停等紅燈的次數。

台中市交通局在中清路、環中路等68處路口導入智慧化動態號誌系統，藉由監控攝影機等設備，適時調整紅綠燈秒數。（記者陳建志翻攝）

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