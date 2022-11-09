紅綠燈也算政績？黃秀芳狠批王惠美：行政效率太差！

彰化市南郭國小是彰化縣學生人數最多的國小，因為附近還有許多學校與彰基、秀傳兩大醫院，再加上縣府等機關，交通流量大，碰到下雨或是上下班時間就常常交通打結。（記者劉曉欣攝）

2022/11/09 17:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕把增設紅綠燈當政績？針對彰化縣長王惠美今天（9日）宣布，將在彰化市南郭國小門口增設紅綠燈；民進黨縣長候選人黃秀芳表示，南郭是全縣學生數最多的國小，附近學校多、機關多、醫院多，每到上下班時間就交通大打結，改善交通應該全盤規劃，而不是以新增紅綠燈沾沾自喜，這根本是行政效率太差的最好證明。

黃秀芳指出，南郭國小一帶的交通流量很大，因為除了南郭以外，還有建國科大、彰化高中、彰化高商，再加上彰基與秀傳兩大醫院，以及縣府所有局處室的員工，只要上下班尖峰時間的車陣都是大排長龍，最可怕的是碰上下雨天，整個區域幾乎是動彈不得，無論是上班或是上學的，全都叫苦連天。

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而黃秀芳強調，王惠美以增設南郭國小校門口的紅綠燈就沾沾自喜，但這根本就是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，完全沒有徹地解決交通亂象，何況號稱施工難度最高的大埔截水溝堤岸道路拓寬工程已經開工，勢必讓現有混亂的交通更加混亂，勢必讓南郭文教醫院機關區正式進入交通黑暗期。

因此，黃秀芳指出，南郭國小校門口增設交通號誌已經說了很多年，以往回應都是因為校門口距離人行陸橋太近，所以無法裝設，而陸橋又因為未達使用年限而無法拆除。但王惠美就任4年來，完全不見改善南郭文教區的交通，如今等到選才大動作的增設紅綠燈，看不到王惠美對於南郭文教區的交通改善對策與配套，靠著增設紅綠燈就要當成政績，這就是行政效率太差的最好證明。

王惠美今天宣布增設南郭國小的中興路校門口紅綠燈，因為校門附近的人行陸橋將封閉由彰化市公所進行修繕，在符合法令之下，將於校門口前道路新增設紅綠燈，以確保孩子進出的安全。

彰化縣長後選人黃秀芳到溪湖地區拜票，爭取更多選民的支持。（黃秀芳競選總部提供）

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