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    婦人遭鏽蝕號誌桿砸成重傷 警：全面清查汰換

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣警局指出將全面清查汰換老舊號誌桿。（民眾提供）

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣警局指出將全面清查汰換老舊號誌桿。（民眾提供）

    2022/09/03 21:25

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣員林市1名婦人遭倒下的交通號誌桿砸成重傷，警方初步清查該號誌桿疑似基座已鏽蝕，加上受到軒嵐諾颱風吹襲而倒塌，經清查彰化縣共有3050組號誌桿主管機關為縣警局交通隊，事件發生後，縣警局立即指示各分局全面清查轄區號誌桿是否有鏽蝕、傾斜，若有老舊損壞將全面汰換，並於每支電桿清查後拍照列冊，全面盤點。

    彰化縣長王惠美得知後，昨晚偕同彰化縣警局長吳坤旭前往彰基醫院慰問探視傷者及家屬，並致贈慰問金，同時請院方給予全力的協助與醫療，警察局亦指派專責人員關懷協助傷者及家屬。

    縣警局指出，目前養護縣內交通號誌計有三色號誌1984組、閃光號誌1066組，合計3050組，每年依照契約由維修廠商每6個月就轄內號誌設施巡視維護1次以上。另依契約書規定，有侵害第3人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，本局將嚴加追究廠商有無善盡履約維護責任。

    警方指出，初步調查後發現，這支倒塌的號誌桿旁，有店家經年累月清洗餐具，疑造成號誌桿加速鏽蝕，警方也要求所屬一併加強注意檢視是否有類似情事。

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣警局指出將全面清查汰換老舊號誌桿。（民眾提供）

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣警局指出將全面清查汰換老舊號誌桿。（民眾提供）

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣長王惠美偕同縣警局人員前往慰問家屬。（警方提供）

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣長王惠美偕同縣警局人員前往慰問家屬。（警方提供）

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣長王惠美偕同縣警局人員前往慰問家屬。（警方提供）

    婦人遭鏽蝕的號誌桿砸成重傷，彰化縣長王惠美偕同縣警局人員前往慰問家屬。（警方提供）

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