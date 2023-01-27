西部縱貫線主要幹道 公總預估明天上午開始壅塞

台61線預計明天上午開始壅塞。（資料照）

2023/01/27 18:10

〔記者丁奕／台北報導〕今（27）日初六已是春節假期第八天，公路總局表示，下午2時前各地部分省道路段有出現車多或壅塞情形，包含各地方主要道路路段、部分觀光景點與廟宇路段。預估明日車流主要集中於東西部縱貫線主要幹道上，預估從上午就會開始陸續壅塞。

公總表示，明東西部縱貫線主要幹道如台61線香山到鳳鼻北向、竹南路段北向、台9線南迴公路北向預估會自上午起陸續出現車多壅塞狀況，另預期仍會有部分觀光景點有返鄉車潮，請用路人出門前查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。

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公路總局針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山（台61線與台15線共線路段），已規劃實施時段性封閉部分橫向路口；在台9線蘇花路廊北向部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩，崇德地區則視車流調整；另台9線南迴公路新路社區路段將視南下車流機動實施漸變措施，請民眾配合相關管制措施。

公總表示，今台1線內獅至枋寮路段北向、台2乙線紅樹林路段往淡水路段東向、台3線武嶺橋往大溪路段北向、台9甲線屈尺路段往清潭路段北向，東部則有台9線武塔高架橋至大南澳陸橋北向、克尼布東路段北向、崇德至大清水北向、三棧路段北向、南迴公路的新香蘭至金崙南向，以及部分觀光景點與廟宇路段如台3丙線南投紫南宮路段東向、台19線北港路段北向、台21線日月潭路段南向等都有出現車多壅塞現象。

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