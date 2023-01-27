國五車潮將塞到深夜 高公局預估下午7處重點壅塞路段

今國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩。（高公局提供）

2023/01/27 13:23

〔記者丁奕／台北報導〕今大年初六，國道依舊壅塞，高速公路局預報員許文瑜指出，國道五號車潮已湧現，預計將塞至深夜，建議民眾可走台九線替代，或延後至明後天再北返。高公局也預判今下午7處重點壅塞路段。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段 。

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高公局表示，今日上午西部國道於11時起車流湧現，壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向大雅-臺中系統；國4西向潭子系統-豐勢；另國5北向則自9時起出現車潮，車多壅塞路段為宜蘭-坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

今上午也有事故導致車流回堵，高公局指出，今日9時33分於國1北向314.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時43分排除，造成後方車流回堵5公里；9時54分於國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩，於10時15分排除，造成後方車流回堵4公里；10時28分於國1南向82公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於10時37分排除，造成後方車流回堵3公里，均導影響整體車流甚鉅。

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