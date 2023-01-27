大年初六蘇花「比昨天更塞」 空中畫面曝光

蘇花路廊從崇德社區至舊崇德管制站將近三公里，全被北返車潮塞滿。（林姓民眾提供）

2023/01/27 17:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕春節10天連假進入尾聲，年初六花蓮往蘇澳方向仍舊湧現北返車流，截至下午3點北上往宜蘭方向車流共1萬621輛次，公路總局統計，平均每小時車流約1000輛至1200輛，崇德開到蘇澳平均時間約126分鐘「比昨天更塞」！

今年農曆年超長年假倒數計時，返鄉及旅客初五、初六提前北上回到工作崗位，公路總局第四區養護工程處統計，北上花蓮往宜蘭方向為1萬621輛、從早上10點起湧現，平均每小時通過1000輛至1200輛，崇德開到蘇澳的平均行車時間約126分鐘，比昨天平均120分鐘更長。

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自疫情以來蘇花路廊已有3年不見的年節大塞車，今年重新出現，林姓民眾自行空拍，畫面可見長長的車龍從崇德社區一直到管制站綿延長達2公里走走停停，花蓮新城警分局則在車多的崇德、大清水、和仁、和平派警力疏導交通。

公路總局表示，蘇花路廊明天大年初七以北返旅次為主，請用路人提前規劃，提供後續假期的交通量與車多時段供已規劃通過蘇花路廊的用路人參考：蘇花路廊北上：初七（1月28日）：全日交通量約7,900輛次，車多時段為14時至19時；初八（1月29日）：全日交通量約8,700輛次，車多時段為14時至19時。

蘇花路廊花蓮往宜蘭方向，每年都卡在崇德入口大塞車，今天則從早上十一點起出現車潮。（記者花孟璟攝）

花蓮新城警分局在崇德分批疏導車流。（警方提供）

蘇花路廊大年初六空拍照片顯示，從崇德社區到管制站將近三公里都塞滿北上返工車流。（林姓民眾提供）

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