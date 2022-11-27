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    府城普濟殿王爺指示 昔亂葬崗辦普度12米高大士爺坐鎮

    府城六合境馬公廟建醮，普度場設置４層樓高巨型大士爺，規模之大令人嘆為觀止。（記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟建醮，普度場設置４層樓高巨型大士爺，規模之大令人嘆為觀止。（記者王姝琇攝）

    2022/11/27 19:20

    〔記者王姝琇／台南報導〕睽違48年，府城六合境馬公廟迎來「壬寅年啟建金籙慶成祈安三朝建醮大典」，將於12月3日在水交社文化園區旁舉辦普度，今日恭請張府天師及眾神尊登殿、祀宴，並為特製的4層樓高巨型大士爺開光，規模之大令現場民眾嘆為觀止！

    今日10多頂神轎、近千人齊步從馬公廟出發前往水交社陣容浩大，水交社周邊近傍晚時分人潮聚集宛如嘉年華會，在眾神尊登殿後，緊接著為大士爺開光。普濟殿表示，該地段昔日是亂葬崗，王爺公特別指示設置巨型大士爺坐鎮，12米高度也是過去從未有過的規格，加上日前大駕多次前來巡視，祈求科儀圓滿，直到普度結束大士爺將依傳統現地化去。

    許多老台南人還有些許記憶，早年水交社周遭是以桂子山為中心的亂葬崗，坊間鬼魅傳說不斷。近年來透過公私協力活化空間，完成水交社文化園區，以嶄新面貌再現風華。此次馬公廟為擴大聯合舉辦建醮普度，特別來到此地，而以處理「無形」聞名的普濟殿大駕先前已來巡視3趟，並依神明指示設置巨型大士爺坐鎮，並藉由此次大型普度法會祈求冥陽兩利。

    此外，馬公廟建醮被視為壬寅年台南市區最大科盛事，交陪境無不卯足全力投入參與，其中六合境油行尾福德爺廟今晚更是耗資百萬慶贊宴王席。而主普府城普濟殿特別設置4層樓高巨型大士爺坐鎮普度場，並集合普濟燈會1500盞燈籠排成燈海時光隧道，今晚正式啟燈將一路亮到12月3日，連續7天點亮普度場。

    府城六合境馬公廟建醮今日恭請張府天師及眾神尊前往水交社登殿，逾10頂神轎、近千人從本廟出發陣仗浩大。（記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟建醮今日恭請張府天師及眾神尊前往水交社登殿，逾10頂神轎、近千人從本廟出發陣仗浩大。（記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟建醮今日恭請張府天師及眾神尊登殿、祀宴。（記者王姝琇攝）

    府城六合境馬公廟建醮今日恭請張府天師及眾神尊登殿、祀宴。（記者王姝琇攝）

    六合境油行尾福德爺廟今晚耗資百萬慶贊宴王席。（記者王姝琇攝）

    六合境油行尾福德爺廟今晚耗資百萬慶贊宴王席。（記者王姝琇攝）

    普濟燈會燈海隧道。（記者王姝琇攝）

    普濟燈會燈海隧道。（記者王姝琇攝）

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