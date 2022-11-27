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    未來一週先暖熱後驟降 週三、週四西部下探14度

    未來一週天氣，週一至週二白天天氣穩定，週二晚起鋒面報到，東北季風增強，北東轉濕，各地逐漸轉涼。（取自中央氣象局、資料照；本報合成）

    未來一週天氣，週一至週二白天天氣穩定，週二晚起鋒面報到，東北季風增強，北東轉濕，各地逐漸轉涼。（取自中央氣象局、資料照；本報合成）

    2022/11/27 18:10

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中南部今天（27日）天氣暖熱如夏，北部高溫也在28至30度左右，不過週二晚起東北季風南下以及鋒面影響，西半部低溫下探14至15度，北部週三、週四低溫下探16度，中南部低溫也會下降到約25度，早晚偏涼、白天不再炎熱，北部、東半部週二晚起至週五都容易有雨。

    中央氣象局預報員曾昭誠說，今天觀測到全台最高溫是雲林縣32.3度，明天、週二白天西半部一樣是多雲到晴且偏暖的天氣，東半部可能會有零星降雨。

    不過週二晚上開始將有一波較強冷空氣南下，不同於前幾波東北季風只讓中部以北有感受，這波東北季風讓中南部白天高溫也會有感下降，感受不那麼熱。全台週三越晚越冷，最冷的時間點落在週三晚間至週四清晨，北部低溫平均16、17度，高溫僅約21至23度；中部低溫平均18、19度，高溫約27、28度；南部低溫也掉到18至20度，高溫約30至31度。

    這波東北季風也帶來一些水氣，週二晚上至週四迎風面包括北部、宜花東降雨機率提高，東半部有局部短暫雨，中部以北雲量增加，不過，週四中部山區也會有零星短暫雨。

    週五開始這波東北季風又會減弱，週五到下週日全台氣溫稍回升，不過北部及東半部地區還是有降雨機率，中南部地區為多雲到晴。

    另外，今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返需留意。

    未來一週天氣，週一至週二白天天氣穩定，週二晚起鋒面報到，東北季風增強，北東轉濕，各地逐漸轉涼。（取自中央氣象局）

    未來一週天氣，週一至週二白天天氣穩定，週二晚起鋒面報到，東北季風增強，北東轉濕，各地逐漸轉涼。（取自中央氣象局）

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