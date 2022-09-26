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    桃園+3153 衛生局：嬰幼兒脆弱族群儘速接種疫苗

    桃市衛生局表示，桃園市長者莫德納次世代雙價疫苗追加劑施打情形踴躍，昨、今天有近2萬人完成接種。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市衛生局表示，桃園市長者莫德納次世代雙價疫苗追加劑施打情形踴躍，昨、今天有近2萬人完成接種。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/09/26 18:35

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布全國新增2萬8513例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，其中桃園有3153例，市府衛生局長王文彥表示，桃園單日疫情較昨天4098例下降23.06％，市府昨、今日2天規劃長者莫德納次世代雙價疫苗追加劑的接種專案，總共有1萬9973人完成接種，將視疫苗到貨量持續規劃接種專案，同時提醒家長，同屬於脆弱族群的嬰幼兒，接種疫苗涵蓋率仍偏低，呼籲家長儘速帶孩子接種，加強防疫保護力。

    王文彥表示，桃園市長者莫德納次世代雙價疫苗追加劑施打情形踴躍，昨天15處社區疫苗接種站有1萬536人完成接種，其中92％為長者接種追加劑第2及第3劑，今天15處社區接種站仍明顯可見施打人潮，根據疾管科統計，共施打9437劑次，統計2天來的長者接種專案共有1萬9973人完成。

    王文彥提醒，雖然桃園市65歲以上長者疫苗接種涵蓋率是六都最高，但嬰幼兒是另一類脆弱族群，全市6個月到4歲嬰幼兒疫苗接種涵蓋率仍不如其他年齡層，衛生局已媒合有意願的幼兒園所安排入校接種，同時呼籲家中長輩要儘速帶家中寶貝完成疫苗接種，避免孩子染疫後發生重症或MIS-C，民眾可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢疫苗接種合作醫療院所資訊。

    他再次提醒，目前武肺主流病毒株BA.5流感化、社區化的趨勢明確，隨著邊境解封，防疫措施鬆綁，民眾仍應持續提高警覺，落實防疫「戴口罩、勤洗手、打疫苗」，注意家中老、小健康狀況，及早診斷及早就醫用藥，切勿輕忽病毒傳播力，如果未完整接種疫苗，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域。

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