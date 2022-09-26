10/1啟動第6輪快篩實名制可買6份 老幼免費領新一輪上路

10月1日起，實施第6輪快篩實名制，且購買份數從原先2份10劑，擴大為最多可購買6份30劑，同時啟動第4輪0至6歲學齡前幼兒與第2輪65歲以上長者免費領取1份、5劑快篩的措施。（指揮中心提供）

2022/09/26 14:29

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日宣布，考量本土疫情仍處於高原期，民眾有購買家用快篩需求，因此10月1日起，實施第6輪快篩實名制，且購買份數從原先2份10劑，擴大為最多可購買6份30劑，同時啟動第4輪0至6歲學齡前幼兒與第2輪65歲以上長者免費領取1份、5劑快篩的措施。

目前實名制快篩試劑貨源穩定充足，每輪購買週期將固定為1個月，為讓有需要篩檢民眾能購得每日所需數量，購買份數從原先2份10劑，增加至多可購買6份30劑，並可分次購買、可代購，售價仍維持每份5劑、500元。

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0至6歲學齡前幼兒免費領用對象的出生日期為2016年9月2日（含）以後出生；65歲以上長者免費領用對象則維持1957年（含）以前的出生日期，有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買、領取。

指揮中心提醒，目前快篩實名制販售地點有全國4517家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證的民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

指揮中心也提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

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