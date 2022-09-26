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    竹縣+914 周末增開社區接種站 莫德納次世代疫苗200名額

    新竹縣本週六的大型社區疫苗接種站資訊。（竹縣府提供）

    新竹縣本週六的大型社區疫苗接種站資訊。（竹縣府提供）

    2022/09/26 17:02

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天新增914例COVID-19本土確診案例。分布在竹北369例、竹東198例、湖口127例、新豐71例、新埔46例、芎林31例、關西和寶山各20例、橫山17例、北埔10例、峨眉和五峰各2例、尖石1例。

    縣府衛生局表示，週六、10月1日早上8點半到11點半，竹北大安醫院將在新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗共100個名額。

    另有：18歲以上Novavax疫苗有400個名額、出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納和BNT疫苗各200個，今天下午5點起開放線上預約。當天現場另也提供各50個隨到隨打的名額。

    至於下週日、10月2日早上8點半到中午12點，竹北新仁醫院在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗也是100個名額。

    另提供出生滿6個月到4歲嬰幼兒BNT疫苗500個、出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納疫苗100個，並已開放線上預約。

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    新竹縣今天新增914個確診病例。（竹縣府提供）

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