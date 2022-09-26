香港將實施「0+3」 指揮中心曝「比台灣0+7更嚴格」不跟進

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2022/09/26 16:09

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國現行入境檢疫措施「3+4」預計10月13日可鬆綁為「0+7」，不過香港隨著疫情回穩，港府最新入境檢疫措施已放寬為「0+3」，數字上看起來檢疫措施比台灣還寬鬆。中央流行疫情指揮中心今說明，數字少並不代表檢疫措施較寬鬆，就實質內容而言，香港的「0+3」比台灣未來要實施的「0+7」還嚴格，因此並沒有打算跟進。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據香港衛生署公佈的「0+3」首版，雖然大家都用「0+3」來稱呼，但香港實施入境檢疫的前面3天之後其實還有4天的類似台灣自主防疫的過程，其做法是天天都要快篩，另外搭配第0、2、4、6天，總共要做4次的PCR，陰性可以外出，但是前3天不能進入餐廳、酒吧、賣場等人潮較擁擠的場所，這是比我們未來要實施的「0+7」更嚴格，目前我國並沒有打算跟進。

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指揮官王必勝補充，各國都在做邊境解封的動作，所謂0+3、0+7不一定是數字少的就是比較輕鬆，還是要看自主防疫的實質內容，目前仍是照原訂規劃方向去執行。

有防疫旅館業者認為指揮中心宣布「0+7」政策後，就沒有相關部會與觀光業者打過招呼，認為政府沒有配套與緩衝期。王必勝表示，會請觀光局繼續溝通，至於防疫旅館方面，本來都是做居家檢疫，未來如果要收治確診者，可能會有轉型的困難，因此仍傾向恢復旅館正常營業，過渡階段如何輔導，觀光局已著手研議。

對於團客指引、機組員的鬆綁進度？王必勝表示，持續都有跟交通部觀光局、民航局、教育部、勞動部等討論，內容主要是防疫車隊、防疫旅館、機場流程、移工、入境學生等處理，初步已有決議，明天會在行政院再召開會議，明天應該會有比較具體的決定。

此外，9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，對於桃機尖峰時段航班是否還需要限制或協調？王必勝也表示，限制尖峰時段航班是桃機或民航局的專業考量，依目前境人次來看，還沒有這樣的需要。

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