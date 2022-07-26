她對小戴「這動作」超圈粉，矢板明夫：中國選手會被小粉紅罵翻。（圖取自川上紗恵奈IG、資料照，本報合成。）

2022/07/26 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北羽球公開賽女單決賽24日落幕，最後天賽程中，女單世界排名第2的戴資穎對上排名第35的日本選手川上紗惠奈，直落二奪冠。賽後川上紗惠奈對戴姿穎鞠躬超過90度，這張照片在社群媒體上廣傳；日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，之前不認識川上，看到這張照片後很有好感，90度鞠躬非常「日本」，今天若換成中國選手向對手鞠躬致意，一定會被小粉紅出征。

矢板明夫在臉書貼文表示，川上賽後在IG上發文，除了感謝球迷支持，也透露戴資穎是她的偶像，並附上這張場邊側拍照片，畫面中她以超過90度的鞠躬向對手戴資穎致意，這張圖今天（26）在臉書上被廣傳，「我之前沒聽說過川上選手，但看了這張圖以後，對她很有好感。」

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，年輕選手向對手表達敬意，往往說明這個選手正積極學習別人的優點，還有很大的成長空間，前途無量，而90度鞠躬的方式也非常日本，「試想，如果川上是一名中國選手，輸球後還向對手鞠大躬致敬的話，不管對手是美國人、日本人、還是台灣人，一定會在網上被小粉紅罵得很慘。」

矢板明夫說，年輕時打工學過鞠躬，分為15度、30度、45度、和90度四種，停留時間分別是1秒、3秒、5秒和7秒，「15度的鞠躬一般是和人打招呼用；30度表示感謝；45度是道歉；90度的鞠躬很少用，一般是出大事，鄭重道歉的時候，或者特殊場合致意時才使用。如果是小事就鞠90度躬的話，會讓人覺得小題大做，給人的印象反而不好。」

矢板明夫分享，日本人非常愛鞠躬，互相鞠躬出現最多的季節應該在每年4月，很多新入社員剛進公司，見到誰都要鞠躬，表達「請多關照」，對方也會回禮，如果4月中旬走在新宿街頭，路上一定會看到幾乎所有餐館外面站著一群人互相鞠躬，「他們大多是剛剛開完『新人歡迎會』的各大企業的員工。加上多喝了一些酒，你會看到一群人互相鞠躬個不停，景象看起來很壯觀又有點滑稽。」

日本選手川上紗恵奈賽後對戴資穎深深鞠躬。（圖取自川上紗恵奈IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法