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    奧客騙餐！外送員「這一招」反制 網：結局真療癒

    有名網友表示，自己在送餐時將餐點放置指定地點，未料事後顧客惡意向平台客服檢舉未收到餐點，要求取消訂單並退費，外送員與客服聯繫說明無果，想出妙招對付惡質行為，讓網友拍手叫好。示意圖，與本文無關。（資料照）

    有名網友表示，自己在送餐時將餐點放置指定地點，未料事後顧客惡意向平台客服檢舉未收到餐點，要求取消訂單並退費，外送員與客服聯繫說明無果，想出妙招對付惡質行為，讓網友拍手叫好。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2022/07/25 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱，不少人使用外送平台解決三餐，近日卻出現惡意不付款的「騙餐」行為，有外送員說，送餐時將餐點放置指定地點，未料事後顧客惡意向平台客服檢舉未收到餐點，要求取消訂單、退費，外送員與客服聯繫說明無果，想出妙招對付惡質行為，讓網友拍手叫好。

    這名外送員於臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文指出，送餐時碰上明明已將外送餐點放置於顧客指定地點，沒想到對方竟向平台客服反映未收到餐點，因而要求取消訂單並退款，他與客服聯繫，卻不斷得到「消費者告知客服沒有收到東西哦」的回應，讓他果斷報警處理，警察到場後顧客趕緊改口說收到餐點了，讓原PO氣憤表示「惡意騙餐，這次踢到鐵板了齁」。

    貼文曝光後，也引起許多外送員熱議「太棒，我要向你學習」、「無法理解怎麼會有人存心想作弄外送員」、「真的好爽！原PO讚！」、「今日最療癒」、「貪這種小財，真是沒水準」。

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