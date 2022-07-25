猴痘防疫整備進行中！ 王必勝：在國內不會有廣泛傳播問題

猴痘國內外疫情說明。（圖由指揮中心提供）

2022/07/25 15:12

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），目前國內接獲11例通報，但有9例已排除，2例境外移入確診，衛福部次長王必勝表示，目前在國內不會有廣泛傳播的問題，疾管署也在進行相關整備工作，包含疫苗與藥物採購及適當宣導，民眾不用過度緊張。

疾管署署長周志浩表示，截至7月24日，全球累計74國、地區報告1萬6914例猴痘，以歐洲35國、1萬2106例及美洲17國、4481例較多，其中5例死亡都是在非洲；國內則是接獲11例通報，但有9例已排除，2例境外移入確診，其中1例康復出院，接觸者均無疑似症狀，1例則是住院中。

請繼續往下閱讀...

周志浩指出，猴痘傳播對象具侷限性，以親密接觸的人際傳播可能性較高，雖然不能排除有飛沫或汙染環境等傳播方式，但最主要仍是親密肢體接觸傳染，提醒民眾到國外流行地區，應避免可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域。

周志浩提醒，若返國入境時有出現發燒，或是皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並盡速就醫，如是入境後出現相關情形，則是覆蓋好病灶就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。

王必勝指出，以國內外疫情來看，國內持續嚴密監視，因為主要是密切接觸才會傳染，也牽涉到有些族群，應該目前不會有廣泛傳播的問題，疾管署也已進行相關整備工作，包含疫苗與藥物採購及適當宣導，民眾不用過度緊張。

猴痘預防注意事項。（圖由指揮中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法