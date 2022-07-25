猴痘藥物下月到貨 疫苗洽談中／境外移入通報10例、2例確診 專家：不至於大爆發 無需過度恐慌

疾管署表示，猴痘藥物已簽約，預計八月抵台。（法新社）

2022/07/25 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）已將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），我國內累計通報十例猴痘，其中兩例確診，均為境外移入。衛福部疾管署副署長莊人祥表示，猴痘藥物已簽約，預計八月抵台，疫苗合約修訂中。專家認為，陸續開放邊境之際，面對猴痘要提高警覺，但不至於大爆發，不必過度恐慌。

國內兩例猴痘境外移入，一例為南部廿多歲本國籍男性，六月十六日從德國搭機返台，出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀就醫確診，七月十四日已出院。另一例為北部卅多歲本國籍男性，七月三日起陸續在美國發生左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹、皮膚紅疹及腹瀉，十日返台就醫確診，目前生命徵象穩定，但疹子未消持續隔離治療。

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莊人祥指出，猴痘藥物已完成簽約，正在安排飛機，預計八月抵台，數量尚不便透露；疫苗則在合約修訂階段，爭取八月底前到貨。

適用成人及體重13公斤以上孩童

此次採購藥物為Tecovirimat，根據疾管署資料，作用機制為干擾天花、猴痘及牛痘等正痘病毒屬表面蛋白質，抑制病毒正常繁殖、降低感染傳播，適用成人及體重十三公斤以上孩童，有口服膠囊與靜脈注射劑型，我國主要購買膠囊。

振興醫院感染科主任級醫師顏慕庸表示，開放邊境是全球趨勢，必須認知到猴痘風險。目前當務之急是強化醫事人員與民眾教育，對於類似水痘等出疹等要保持警戒，並注意旅遊史、接觸史。直接接觸肌膚、皮屑都可能傳染，近距離也有飛沫傳播機會，只是也不到大爆發要全面打疫苗的程度，建議提高警覺，不用過度恐慌。

全球猴痘於今年五月起於非疫區爆發疫情以來，截至七月廿二日，至少七十四國、地區報告一萬六八三六例，以歐美最嚴峻，病例前五名分為西班牙、美國、德國、英國、法國。

我疾管署六月廿三日公告猴痘為第二類法定傳染病，發現疑似個案，醫療院所須廿四小時內通報，並已規劃採購、儲備抗病毒藥物及洽談安全性較高的第三代天花疫苗（MVA-BN），也研訂檢驗實驗室操作標準流程，提升量能。此外，將具本土或不明感染源猴痘個案的四十九國旅遊疫情提升至第二級「警示」（Alert）。

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