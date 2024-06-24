南市弱勢童暑假午餐7/1供餐 康智勝默默付出10年不幸離世

民間愛心團體發起的暑假學童營午餐計畫召開記者會，一直默默付出的康黃金愛心協會理事長康智勝不幸離世，首次缺席記者會。（記者蔡文居攝）

2024/06/24 17:26

〔記者蔡文居／台南報導〕南市中小學下週起放暑假，為了讓弱勢家庭的學童午餐不斷炊，康黃金慈善愛心協會等民間社團與台南市議員林美燕發起暑假弱勢學童免費供餐計畫，今天下午召開記者會，宣布今年暑假學童自7月1日起供餐，一直默默付出的康黃金愛心協會理事長康智勝，記者會中傳來心肌梗塞不幸離世的消息，10年來首次缺席記者會，讓在場出席人員都哭紅眼。

市議員林美燕難掩悲傷說，供餐計畫以往只要付不出便當錢，康黃金愛心協會理長康智勝一定鼎力相助，每次記者會他都不發言，只默默行善，10年來幫助了無數學童。今天聽到這消息，實在令人難過、哀傷。她希望同學們珍惜得來不易的資源，不要浪費便當，因為每年暑假供餐，首日都會有4、50個學童缺席領便當，又未事先告知，造成浪費。

請繼續往下閱讀...

今年暑假弱勢學童免費營養午餐資助計畫，資助對象南市安平、南區弱勢國中小學等18校及大恩里暑托班學童共420人，從7月1日起至8月底，不含假日共44天。

林美燕表示，10年來，大家不忍孩子在暑假沒飯吃，供餐人數不斷增長。今年供餐人數今年比往年增多約100人，預估經費約需120萬元。

包括台南市婦女聯合會、中華九紫慈善會、永美獅子會、國際同濟會西拉雅會、康黃金愛心協會等單位出席記者會，並提供贊助，因供餐人數大增，婦女聯合會理事長李淑鈴呼籲各界共襄盛舉，一起讓孩子得以溫飽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法