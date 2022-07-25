看林志穎自撞有感 呂秋遠籲：救人別想太多法律問題

律師呂秋遠呼籲，幫助急難中的人時，不要先思考法律問題。（資料照）

2022/07/25 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕藝人林志穎日前駕駛特斯拉自撞分隔島，一旁的桃捷工人見狀立刻上前將人救出，不過事件也引發討論，發生意外時若貿然前往救助，或許可能招致麻煩。對此，律師呂秋遠表示，危難發生當下，其實不用想太多法律問題，不然肯定會掉頭就走。

呂秋遠在臉書發文表示，從法律規定來看林志穎自撞事件，知道得越多，越會感到害怕，「原則上，法律不反對，也不鼓勵這樣的事情。刑法上遺棄罪的規定，都是有義務的人才要遵守的。」如果路人突然倒下，我們可以考慮報警，但沒有幫忙的義務，因為這樣做確實可能會有問題，「當下，他可能不適合移動，但因為我們移動他的身體，所以導致他的狀況變差。當要勇於救人，如果沒有專業，當然就得要承擔風險。」

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呂秋遠說，知道法律以後，看到路人有難，會出手相助的人當然不會多，因為那需要強大的道德感，以及不怕往後「可能的麻煩」，才會義無反顧的去做，「刑法上的規定是這樣，有所謂的緊急避難措施。如果為了避免自己或別人的緊急危難，而出手救人，即使做了犯法的事情，也可以主張免責，但如果做的事情過當，還是要罰。」

呂秋遠舉例，如果幫忙路人實施心肺復甦，但不慎壓斷肋骨，在這個人不需要心肺復甦，是你判斷錯誤的情況下，他甦醒後本人或是家屬要告你，你可以援引緊急避難的規定，但檢察官或法官還是有可能會認為你判斷錯誤、避難過當，所以還是有過失傷害罪的該當，而且還是要賠錢；當然，也可能認為，根本沒有過失，所以不用賠償，也沒有刑責。

呂秋遠接著說，這當然很令人不爽，但也無可奈何，如果對方堅持提告，你是一定得走法院，「你得要請假、請律師，遭受到家屬的白眼，還有自己責怪自己，為什麼不乾脆見死不救？救人以後，結果讓自己得要來法院被指責、被折磨？最後無罪確定、不用賠償，三年過去了，你付了律師費、去了好幾次法院，被法官、檢察官，還有本來要進鬼門關的人質疑，你心很累，喪失了幫助別人的信心與勇氣，大概就是這樣。」

「但是，看到路邊的意外，真的以後都不要幫忙了嗎？」呂秋遠認為，幫助別人這件事，其實沒有這麼多考慮，雖然考慮完法律，真的會喪失去拯救路人的決心，但這種考慮其實不切實際，因為多數人當下不會想到規定，腦中只會有「快救他，他要死了」的念頭，這是身為人的高貴品質。

呂秋遠總結，法律本身沒有錯，救人本來就要衡量自己的能力，不要把不屬於自己的責任攬上身，如果決定要承擔責任，救要承擔相對應的代價，「只是當下的時候，沒人會考慮到代價，只會想到救人而已。所以，以後看到有人陷入危險，該不該救，請不要去思考法律問題，因為想完以後，你肯定會掉頭就走。可是，這個社會需要的，並不是掉頭就走，而是那份人類高貴品質的互助良善，不是嗎？」

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