二峰圳百週年 建造者嫡孫︰爺爺在日推動受阻 反為屏東平原奠基業

二峰圳百年國際學術研討會，丁澈士以鳥居信平當年種下的桃花心木製作「不求人」贈送給平野久美子（左一）、鳥居徹（左二）及曹啟鴻（右一）。 （記者陳彥廷攝）

2022/07/24 16:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉的伏流水圳「二峰圳」，潺潺匯流至今百年不輟，屏東縣政府於百週年隆重舉辦「二峰圳百年國際學術研討會」，今天於大潮州地下補注湖監控中心登場，建造者嫡系孫鳥居徹今年也親臨屏東，除透露爸爸鳥居鐵也是「灣生」外，更曝光爺爺當初在日本推動受阻，沒想到轉向台灣，也為屏東平原奠下百年基業。

二峰圳工程是由任職於台糖株式會社的水利技師鳥居信平規劃設計興建，於1922年開始通水，他利用河床下的地下堰堤，透過重力汲取水源，再於滲透過程中以礫石、樹枝等自然物進行水的過濾，僅需取用河道中的截面，對環境影響較輕微，又因屬流動活水，細菌滋生少，堪稱是與大自然並存的偉大水利工程。

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二峰圳至今供水已百年，雖曾水流減少，但不曾斷供，經過整理再度回復每日可上看10萬噸的水量，可說是超前部署已100年的宏偉水利工程，今年適逢二峰圳啟用100週年，屏東縣政府今日於大潮州地下補注湖監控中心，隆重舉行二峰圳百年國際學術研討會，邀集相關領域國內外專家學者在此交流，分別探討「二峰圳灌溉工程回顧與前瞻」、「伏流水開發工程之發展」與「地下水人工補注之發展」等3大主題及綜合討論。

副縣長吳麗雪擔任研討會引言人，她感謝二峰圳以清澈水質灌溉一方土地，孕育出屏東縣產業聚落及歷史人文發展，並強調，榮幸能邀請到日本東京大學名譽教授鳥居徹先生、日本文學著名作家平野久美子小姐、荷蘭水利專家Arjen de Vries等國際專家學者共襄盛舉，為百年歷史的二峰圳激盪出新火花。

鳥居徹為鳥居信平嫡孫，他也曝光，其實爺爺在移居台灣前，曾在德島縣擔任農業工程師，從事農地整合工作，他試圖引進伏流水進行灌溉，並進行大規模建設，但卻遭到當地人反對。

鳥居信平因此放棄日本的大規模建設，在因緣際會下來到了台灣，他從生理學的角度出發，將農田視為生態系統，透過「經濟性灌溉」，讓屏東平原成為名噪一時的南台灣甘蔗田，雖然現今作物已轉換，但這樣的論點，也導出日後所興建的二峰圳工程的永續發展目的。

作家平野久美子則說，鳥居信平雖然在台灣打造首屈一指的供水系統，但在日本甚至出生地並不出名，反而是鳥居信平的兒子、鳥居徹的爸爸「鳥居鐵也」因其南極探險而成探險家，非常出名，而鳥居鐵也是「灣生」，他在晚年不斷回想起屏東的一切，憧憬著再回到屏東，但當時身體狀況已不允許。

「一衣帶水，情牽百年！」，研討會主持人、國立屏東科技大學名譽教授丁澈士則表示，二峰圳乃至力里圳，都是屏東重要的伏流水，感謝鳥居信平的工程，讓屏東平原能昌隆百年，不過，使用地下水一直以來都帶有污名化的標籤，但伏流水反而是利用重力及自然過濾，是非常環保的工法，加上進行人工補注地下水的「大潮州人工湖」，都能讓甫對抗百年大旱的台灣引以為借鏡。

屏東縣政府則指出，在二峰圳工程的啟發下，進一步在其下游林邊溪，設置了建功伏流取水站，以因應推展屏東縣自來水普及率逐年上升、積極開發產業園區及觀光等，用水急遽增加的需求，有別於二峰圳的傳統工法，改採用鋼骨繞線式集水管汲伏流水，並採由內而外粒徑採粗到細進行過濾的技術，每天可供應1萬噸乾淨的原水，必要時可擴通至10萬噸，工程已於今年6月完工。

縣府官員強調，以自然工法建造的二峰圳，不僅是水文科技的應用，更是一種適應於時代的人文思考，依循水文地質紋理及在地社會脈絡而治的伏流水施政，是屏東安居樂業、生生不息之道。

二峰圳建造者鳥居信平的嫡孫鳥居徹。 （記者陳彥廷攝）

二峰圳百年國際學術研討會，左起平野久美子、鳥居徹、丁澈士及曹啟鴻。 （記者陳彥廷攝）

二峰圳百年國際學術研討會主持人丁澈士。 （記者陳彥廷攝）

二峰圳百年國際學術研討會今天在大潮州人工湖監控中心舉辦。（記者陳彥廷攝）

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