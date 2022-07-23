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    化身「鴨哲哲」…黃偉哲冷笑話宣傳迪士尼唐老鴨「游」台南

    迪士尼唐老鴨慶典結合台南旅遊景點拍照打卡。（擷自「迪士尼台灣」臉書）

    迪士尼唐老鴨慶典結合台南旅遊景點拍照打卡。（擷自「迪士尼台灣」臉書）

    2022/07/23 23:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕熱愛迪士尼的朋友，趕快把行程存起來！迪士尼台灣選在台南辦唐老鴨慶典，市長黃偉哲化身「鴨哲哲」發文說冷笑話宣傳，網友噴笑「有夠冷的~立馬降溫10度」，也有迪士尼迷握拳怒喊「為什麼都在台南。台南以外的地方都沒人權」？

    黃偉哲臉書貼文「你知道世界上有哪隻老鼠是用兩隻腳走路嗎？答案是：米奇」「那世界上有哪隻鴨子是用兩隻腳走路？答案絕對不是唐老鴨，因為每隻鴨子都用兩隻腳…」這個老笑話，相信很多人聽過，但是唐老鴨本鴨你不一定看過吧！

    台南市府今年與迪士尼台灣合作，「超巨型水上唐老鴨」即將游進台南安平遊憩碼頭，也是水上唐老鴨首度登台，現場將有米奇和其他迪士尼巨星好友與台南特色景點結合的拍照點；白天玩不夠，晚上還有最萌的Tsum Tsum迪士尼繽紛夜光秀，活動時間9月9日至10月10日。

    這場唐老鴨慶典在台南唯一，讓眾人驚呼「挖！跟迪士尼合作耶」；高雄市議員黃捷上來留言「雖然很老但是有笑，期待看到唐老鴨」；漫畫粉專「蠢羊與奇怪生物」說「安平又要塞爆了」。

    也有網友KUSO說「為什麼都在台南。台南以外的地方都沒人權？」、「來台南不小心被抓去變成薑母鴨」、「糖老鴨在台南很合理啊」、「上午看糖老鴨，晚上啃東山鴨頭....隔天再去確認糖老鴨還在不在咦」、「想像~~覺得自己會不會變成米妮」、「我一直想去迪士尼看唐老鴨，感謝市長讓我圓夢」。

    迪士尼唐老鴨慶典結合台南旅遊景點。（擷自「迪士尼台灣」臉書）

    迪士尼唐老鴨慶典結合台南旅遊景點。（擷自「迪士尼台灣」臉書）

    迪士尼唐老鴨將「游」進台南安平遊憩碼頭水域。（記者洪瑞琴攝）

    迪士尼唐老鴨將「游」進台南安平遊憩碼頭水域。（記者洪瑞琴攝）

    迪士尼台灣選在台南辦慶典將出動唐老鴨等迪士尼明星同樂。（擷自「迪士尼台灣」臉書）

    迪士尼台灣選在台南辦慶典將出動唐老鴨等迪士尼明星同樂。（擷自「迪士尼台灣」臉書）

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