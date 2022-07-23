某高中主任遭爆料「開會11分鐘領1千元」 當事人駁斥造謠抹黑

民眾爆料台南某高中主任核銷鐘點費不實，國教署調查回文證明動支經費與簽呈不符。（民眾提供）

2022/07/23 21:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南某高中主任被民眾投訴舉辦校內講座，演講不到11分鐘就報1000元鐘點費，甚至還傳出是市立永仁高中新校長遴選「屬意」人選。被指控的當事人駁斥造謠，教育局也強烈回擊遴選前的「黑函」檢舉壞風氣不可取。

爆料民眾指出，依規定非用餐時間不可請領膳費，但該主任編造不實簽到表時間，申請會議膳費，而且由於校內講座不需簽領據，該主任常用這種方式拉攏自己派系教師，讓老師們只講10分鐘，就可以領1小時的講座鐘點費1000元，比高中教師實際授課1節400元好賺多了，而且邊聊天還有餐點可吃，別的主任就沒有。

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爆料民眾質疑，未先簽奉核准就動用經費，辜負政府給學校教育經費，浪費人民納稅錢，南市教育局竟還徵詢暗示該名主任參加永仁高中新校長遴選，如果這都是小錢，未來當上校長後權力更大，人格操守就不是大問題嗎？如何領導學校？

被指控的該名主任強調，有關餐費事宜，國教署調查終結已還其本人清白，盼勿造謠抹黑，而且自己都還未報名遴選，過去的檢舉抹黑就又被舊事重提，不得不合理懷疑有心人挾怨報復，毀損其名譽。

主任也表示，服務教育多年盡心奉獻，用心付出，曾榮獲2018年度杏壇芬芳獎，2018年度亦榮獲全國績優教育人員，更榮獲2019年教育部全國高中創新教學獎全國銀牌獎（個人），並且決選獲得教學卓越獎團體獎，有目共睹。

對於「屬意人選」的說法，南市教育局駁斥「胡說八道、造謠生非」，遴選作業前的黑函指控，嚴重傷害教育界，是非常要不得的壞風氣。教育局表示，由於校長8月出缺，當然發布遴選公告並且透過各種管道廣發訊息，鼓勵本市或外縣市各界有資格者來參加遴選，徵詢不只1位，起碼有5、6位，「徵詢就被說是有屬意人選，實在不應該」。

教育局強調， 遴選委會員公正公平運作，不受黑函檢舉影響，除非有具體事證，匿名黑函一概不受理，即使遴選後查有不當之事，也會取消錄取者遴選資格。

永仁高中新校長遴選公告7月18日至7月25日，7月26日初選，8月1日公布複選人員名單。

南市教育局公告台南市立永仁高級中學新校長遴選簡章。（擷自南市教育局官網）

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