台中+2878！服務外籍移工 東協廣場每週日打疫苗

青少年到文心森林公園外展接種站施打成人BNT疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/23 20:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增2878例本土確診，比上週六減少10.54％，中央開放50歲以上族群施打第4劑第二天，文心森林公園外展接種站一早6點就有50多歲民眾排隊施打，開打時已大排長龍，3個小時施打了300多人。另外，衛生局也為服務外籍移工，中市診所協會每周日下午也在東協廣場開打。

文心森林公園外展接種站今天施打近3000人，由於限量100劑成人BNT疫苗，卻有100多人包括50多歲民眾與青少年要搶打成人BNT，承接文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，青少年第3劑只能打BNT成人劑型、無法混打，依中央疫情指揮中心指示，成人BNT疫苗以青少年優先施打，他也說，成人疫苗還有莫德納、Novavax、高瑞等可供選擇。

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外展接種站除了文心森林公園接種站天天開設，提供莫德納、Novavax、高瑞及成人BNT及兒童輝瑞疫苗，5種疫苗開打，除了兒童輝瑞疫苗限50劑，其他成人劑型為100劑；衛生局為服務外籍移工方便施打，每週日下午也在東協廣場提供莫德納60劑及成人BNT疫苗100劑。

台中市診所協會理事長曾崇芳說，去年底、今年初開放第3劑施打時，東協廣場創下一天施打1000多劑，目前施打人數少很多，但是外籍移工仍有接種需求，今年7月，台中市診所協會承接疫苗施打任務，協會醫師輪流到東協廣場服務，他也拿著東南亞語言海報逐一到各樓層宣傳，不少人手勢比畫已經打過3劑，希望趕快開放第4劑接種。

曾崇芳醫師拿著海報宣傳施打新冠疫苗，巧遇外籍移工母子，兒子工儘賺錢將紙抄折成花束送給媽媽。（曾崇芳提供）

文心森林公園外展種站一早大排長龍等打疫苗。（記者蔡淑媛翻攝）

曾崇芳醫師拿著海報宣傳施打新冠疫苗。（曾崇芳提供）

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