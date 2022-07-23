謠言終結站》滑水道的隱藏路線人噴飛？影片為後製作品

近日網上流傳一則宣稱是「滑水道隱藏路線」的影片，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，此影片的畫面經過後製合成，因此，網傳訊習不正確。（圖擷取自《MyGoPen》查核平台）

2022/07/23 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳一則宣稱是「滑水道隱藏路線」的影片，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，此影片的畫面經過後製合成，因此，網傳訊息不正確。

《MyGoPen》查核平台表示，近日網路上流傳一則宣稱「這完全是滑水道隱藏路線！不知道飛出去的人後來平安嗎？驚恐程度破表」的影片，影片內容為玩水上遊樂設施的遊客被工作人員推出去後飛到空中的畫面。

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查核中心透過以圖反搜，發現此影片來自一名名為Simon的視覺特效藝術家（VFX artist），他還上傳另一個版本的影片，新版本的影片中，玩滑水道的民眾不只飛到空中，還是以快速旋轉的方式飛出去，他表示：「有人問我上一個影片是真的還是假的，所以我做了一個新版本來回答這個問題，順帶一提，我的工作是影片編輯/視覺特效。」

另外，美國事實查核單位《Snopes》、土耳其事實查核單位《Teyit》皆查證了此影片，證實影片並不是真實發生的狀況。《Teyit》還和後製影片的Simon取得聯繫，他解釋，最後人飛出去的片段是他自己加入到影片內。

專門辨識假圖片、惡作劇圖片的芬蘭資訊安全專家Janne Ahlberg也表示，此影片是經過後製的，影片中的滑水道並不會讓遊客飛到空中。

綜合上述，網傳影片是經過後製的作品，並非原始狀況，網傳訊息為「錯誤」訊息。

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