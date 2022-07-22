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    高溫乾燥薊馬大軍續勢待發 台東農改場請農友防治

    小黃薊馬藏匿於心葉取食。（記者黃明堂翻攝）

    小黃薊馬藏匿於心葉取食。（記者黃明堂翻攝）

    2022/07/22 07:55

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東地區鳳梨釋迦正值夏季修剪期，田間薊馬密度有上升趨勢，台東區農業改良場呼籲農友加強巡視果園，注意薊馬發生現況，於發生初期採行防治措施，以降低害蟲密度，減少損失。

    台東場指出，小黃薊馬將卵產於番荔枝幼嫩組織，孵化後之幼蟲即以此幼嫩組織為食，進入蛹期時會爬行或掉落至土表化蛹，成蟲體型小、活動性強，可藉風或氣流進行長距離移動。

    小黃薊馬的成蟲及幼蟲主要為害番荔枝新梢、花及幼果等幼嫩組織，鳳梨釋迦嫩梢被害時，外觀褐化；花器被害可能造成花瓣不規則褐色斑塊，甚至捲曲變形，在幼果上則造成不規則褐色條斑疤痕，影響果實外觀。

    為維持果實品質，請農友注意於萌芽期或授粉前加強防治薊馬，避免因薊馬為害造成損失。薊馬好發於乾旱季節，使用噴霧加溼，不利薊馬生存；灌溉時土表長時間積水，不利薊馬化蛹。加強果園樹體通風，有利於藥劑噴施。薊馬寄主範圍廣，清除果園中闊葉雜草等其他寄主，可以減少孳生源。

    農改場說，當心葉之幼葉出現褐化現象或開花授粉前，可選用下列化學藥劑防治：2.8%畢芬寧乳劑1000倍、9.6%益達胺溶液1500倍、2.8%賽洛寧乳劑2000倍、5.87%賜諾特水懸劑1600倍、37%第滅達胺水懸劑2000倍或34%硫敵克水懸劑1500倍等任選一種全園噴施。

    以化學藥劑防治時，應注意避免在上午11時至下午3時期間噴藥，以免高溫造成藥害。此外，嫩芽對藥劑較敏感，應嚴格遵守用藥規定，依正確稀釋倍數使用。

    鳳梨釋迦被小黃薊馬為害之心葉，外觀褐化。（記者黃明堂翻攝）

    鳳梨釋迦被小黃薊馬為害之心葉，外觀褐化。（記者黃明堂翻攝）

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