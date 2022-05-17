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    鳳梨釋迦重返中國市場組團談判？ 陳吉仲：落入中國禁銷目的

    台東縣長饒慶鈴今天當著陳吉仲的面，倡議由縣府組類NGO赴中國談判輸入鳳釋釋迦。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴今天當著陳吉仲的面，倡議由縣府組類NGO赴中國談判輸入鳳釋釋迦。（記者黃明堂攝）

    2022/05/17 12:11

    〔記者黃明堂／台東報導〕中國去年以介殼蟲理由片面停止台灣鳳梨釋迦進入中國市場，台東縣長饒慶鈴今天當面籲農委會主委陳吉仲同意縣府組類NGO團體赴中國談判，也有農民陳情籲政治解決。陳吉仲回應，中國既以介殼蟲理由，如果NGO就能讓鳳梨釋迦賣到對岸，就讓中國達到去年禁銷的目的，所以雙方就應回歸檢疫平台談判。

    中國停止鳳梨釋迦進口，受害最大的是台東縣，農委會祭出開拓外銷、內銷及加工3支箭，將危機化轉機，陳吉仲今天到台東向農民說明應變成果。

    饒慶鈴在場聆聽後表示，會全力配合中央解決鳳梨釋迦問題，但是，也希望重返中國市場，中央如有困難，她可以理解中央立場，但請同意縣府組成類NGO團體，到中國談判。

    在成果說明會場，也有農民闖入，直達陳吉仲座位，表達中國禁鳳梨釋迦是政治問題，就應以政治談判來解決。

    不過，立委劉櫂豪說明，中國是「不可控」的，這次的危機是化轉機，仍應持續開拓多元外銷市場。

    陳吉仲說明，中國違反國際貿易規則，去年片面以介殼蟲理由禁止鳳梨釋迦輸入，就是介殼蟲，如果台灣由NGO去談判，就可以賣到中國，就達到中國原先禁止賣到中國的目的。

    陳吉仲說，介殼蟲是不分藍綠的，這是科學檢疫議題，在國際貿易規範下，薰蒸就可以達到除蟲目標，且現在農民防治能力到到97%，介殼蟲根本不是問題，雙方應在檢疫平台上談判。

    陳吉仲說明，農委會全力確保農民權益，透過3支箭全力穩定產銷價格，如果沒達到，還有釋迦保險可以彌足損失。

    農委會主委陳吉仲（左）說NGO如果能讓鳳梨釋迦賣入中國，就落入中國去年禁銷的目的了，應回歸檢疫平台談判。立委劉櫂豪也認為中國市場不可控，應開拓多元外銷市場。（記者黃明堂攝）

    農委會主委陳吉仲（左）說NGO如果能讓鳳梨釋迦賣入中國，就落入中國去年禁銷的目的了，應回歸檢疫平台談判。立委劉櫂豪也認為中國市場不可控，應開拓多元外銷市場。（記者黃明堂攝）

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