老翁冒名外送被抓包！背後原因令人鼻酸

日前有名餐廳業者分享，遇到一名裝備不符標準、甚至冒用帳號的外送員，原業者堅持轉單拒絕供餐，沒想到追問之下結局竟讓人鼻酸。外送示意圖，與報導當事人無關。（資料照）

2022/07/21 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕隨著外送商機興起外送員需求增加，跑外送的人也越來越多。日前有名餐廳業者分享，遇到一名裝備不符標準、甚至冒用帳號的外送員，原業者堅持轉單拒絕供餐，沒想到追問之下結局竟讓人鼻酸。

有名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」透露自己是餐廳業者，日前外送訂單遇到一名「沒穿制服、也沒有外送箱」的外送員老翁，一看外送訂單顯示外送員應為女性，追問之下，才發現老翁不僅裝備不符標準，還冒用他人帳號外送。

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老翁也不避諱的坦承冒用帳號，令原PO傻眼並表示拒絕轉交餐點，也納悶詢問老翁是否認識帳號本人，老翁這才表示「是我的女兒，她上個月過世了……不跑帳號會被停權啊，就看不到她的名字了」，聽完老翁一席話，原Po雖清楚儘管如此仍不符規定，且帳號遲早也會停權，但也忍不了鼻酸讓他直呼「希望幫忙這位先生放下過去」。

貼文曝光後，也引起網友熱議「揪心」、「看了好難過」、「這是一位偉大的父親思念女兒的方式，沒有對與錯，也許這是他活下去的動力」；而也有不少網友透露思念離世親友的方式，「我最愛的老婆走後，我常常幻想我的手機響起來會是她打給我，所以我都不敢換號碼、也不敢搬家，怕她找不到我呀」、「想到我過世的媽媽，她過世後，我也捨不得停掉她手機號碼，已經4年了，費用還是繼續繳」。

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