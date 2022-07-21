為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    老翁冒名外送被抓包！背後原因令人鼻酸

    日前有名餐廳業者分享，遇到一名裝備不符標準、甚至冒用帳號的外送員，原業者堅持轉單拒絕供餐，沒想到追問之下結局竟讓人鼻酸。外送示意圖，與報導當事人無關。（資料照）

    日前有名餐廳業者分享，遇到一名裝備不符標準、甚至冒用帳號的外送員，原業者堅持轉單拒絕供餐，沒想到追問之下結局竟讓人鼻酸。外送示意圖，與報導當事人無關。（資料照）

    2022/07/21 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著外送商機興起外送員需求增加，跑外送的人也越來越多。日前有名餐廳業者分享，遇到一名裝備不符標準、甚至冒用帳號的外送員，原業者堅持轉單拒絕供餐，沒想到追問之下結局竟讓人鼻酸。

    有名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」透露自己是餐廳業者，日前外送訂單遇到一名「沒穿制服、也沒有外送箱」的外送員老翁，一看外送訂單顯示外送員應為女性，追問之下，才發現老翁不僅裝備不符標準，還冒用他人帳號外送。

    老翁也不避諱的坦承冒用帳號，令原PO傻眼並表示拒絕轉交餐點，也納悶詢問老翁是否認識帳號本人，老翁這才表示「是我的女兒，她上個月過世了……不跑帳號會被停權啊，就看不到她的名字了」，聽完老翁一席話，原Po雖清楚儘管如此仍不符規定，且帳號遲早也會停權，但也忍不了鼻酸讓他直呼「希望幫忙這位先生放下過去」。

    貼文曝光後，也引起網友熱議「揪心」、「看了好難過」、「這是一位偉大的父親思念女兒的方式，沒有對與錯，也許這是他活下去的動力」；而也有不少網友透露思念離世親友的方式，「我最愛的老婆走後，我常常幻想我的手機響起來會是她打給我，所以我都不敢換號碼、也不敢搬家，怕她找不到我呀」、「想到我過世的媽媽，她過世後，我也捨不得停掉她手機號碼，已經4年了，費用還是繼續繳」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張國榮逝世19年 摯愛靠他懷中33字洩思念…粉全淚崩
    2022/04/01 12:26

    張國榮逝世19年 摯愛靠他懷中33字洩思念…粉全淚崩
    有洋蔥！一個外送員母親的思念 網哭：比悲傷更悲傷的感覺
    2021/09/06 10:09

    有洋蔥！一個外送員母親的思念 網哭：比悲傷更悲傷的感覺

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    台韓網紅秘密送禮外送員 被「一舉動」感動：台灣人素質好高！
    2021/07/28 18:00

    台韓網紅秘密送禮外送員 被「一舉動」感動：台灣人素質好高！
    小五女童陪父賣碗粿 30元碗粿賠錢送百元蘿蔔糕有洋蔥
    2020/11/06 06:36

    小五女童陪父賣碗粿 30元碗粿賠錢送百元蘿蔔糕有洋蔥

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    雙腳磨破仍忍痛上台 女童追夢讓爸驕傲喊：最美鋼管精靈！
    2019/05/25 00:41

    雙腳磨破仍忍痛上台 女童追夢讓爸驕傲喊：最美鋼管精靈！
    苦等10年！南韓忠犬遭遺棄 堅守原地讓網友淚崩
    2019/01/20 00:14

    苦等10年！南韓忠犬遭遺棄 堅守原地讓網友淚崩
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播