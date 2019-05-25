雙腳磨破仍忍痛上台 女童追夢讓爸驕傲喊：最美鋼管精靈！

2019-05-25 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名父親日前分享國小三年級喜歡跳舞的女兒，在成果發佈表演會前跌倒，膝蓋都磨破皮，仍然自願忍痛賣力演出，讓爸爸感到心疼，也充滿驕傲。故事令網友直呼：「妹妹好棒！為了理想而努力的態度打趴一堆人！」

這名父親日前在臉書社團「爆廢公社」發文分享，說女兒菡菡因為喜歡跳舞，在校外跟著老師學鋼管舞，到了成果發佈表演的前天卻在學校跌倒，兩腳膝蓋擦傷，表皮都磨掉了。

爸爸問她，「後天就要成果發表了，這樣還有辦法跳舞嗎？」還提醒她安全最重要，「如果妳會痛到無法上管，或是卡不緊鋼管，那一定不能跳！」菡菡卻大哭回「這樣我的排練不就白費了！我可以，我一定可以！

表演當天，菡菡兩腳膝蓋上包紮著紗布上場，在舞台上忍痛賣力演出，爸爸形容「做的比任何一次排演時都好，聽著台下觀眾的熱情歡呼與掌聲，就是對女兒認真連續的最好獎勵。」雖然充滿心疼，也是滿滿的驕傲，更直呼菡菡就是「心中最美麗的鋼管小精靈」！

文章讓網友們看了相當感動，紛紛留言「好棒」、「勇敢不怕挫折的孩子」、「好捨不得…勇敢又美麗的表演」、「妹妹以後做什麼都會成功的」、「堅持下去的心是妹妹將來做任何事的基礎」、「看到爸爸的文字敘述再看到這畫面心裡充滿了感動，眼裡也充滿了淚水啊」。

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