智商係囡仔A代誌！陳時中回應柯文哲智商157台語原意是這樣

民進黨台北市長參選人陳時中21日上午到大龍峒保安宮參香祈福。（記者王藝菘攝）

2022/07/21 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨接受專訪時，針對柯文哲自己「智商157」言論，他表示：「智商是小孩的事情，小孩子才會講那些」，引發討論，基隆市議員張之豪表示，台語原句裡，陳時中說：「智商那是囡仔的代誌，囡仔人卡有在講那個。」與國語「智商是小孩的事情，小孩才有在講這個啊。」其實意思有別。

基隆市議員張之豪在臉書表示，陳時中的回應，原句是以台語說：「智商那是囡仔的代誌，囡仔人卡有在講那個。」節目中文字幕上寫的是：「智商是小孩的事情，小孩才有在講這個啊。」這兩句話，在台語與國語的語境內，是兩個不同的意思。

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張之豪指出陳時中的台語原意，是要說「孩子沒有人生歷練，沒有其他人生成就，因為他們人生根本還沒開始，所以，評估一個孩子的方法，只有成績、智力測驗，所以，智商這東西，是只有在評斷孩子的時候，才有在使用。」所以，台語那句話的意思是「只有小孩，才會只被以智商來評量。」

而中文字幕的意思，則是主詞加動詞，變成了「只有小孩子才會講智商」，張之豪分析，台語那句話，動詞是被動的，而主詞是被省略的，若要加回去，主詞會是「大人」，全句會是「只有小孩才會被大人以智商來評量」。

張之豪認為陳時中確實是在批評，但他要說的是要人「不要沈溺在過去某個時間點的成就」，而不是說「你是個幼稚鬼」。

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