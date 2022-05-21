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    「具潛在撞擊威脅」小行星下週接近地球 北市天文館：免驚

    小行星7335 （1989 JA）將於5月27日晚間10時左右最接近地點，若撞擊地球將造成嚴重損害，受到科學界關注，北市天文館證實此消息，但表示沒有撞擊危險。（北市天文館提供）

    小行星7335 （1989 JA）將於5月27日晚間10時左右最接近地點，若撞擊地球將造成嚴重損害，受到科學界關注，北市天文館證實此消息，但表示沒有撞擊危險。（北市天文館提供）

    2022/05/21 11:34

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕據美國太空總署（NASA）近地天體研究中心（CNEOS）資料顯示，今年接近地球的危險天體「小行星7335 （1989 JA）」，將於5月27日晚間10時到達近地點，其直徑估計約930到1180公尺間，約台北101大樓的兩倍高，若撞擊地球將造成嚴重損害，受到科學界關注，國際媒體也以「具潛在撞擊威脅」小行星接近地球進行報導，台北市立天文科學教育館今證實有此消息，但表示沒有撞擊危險，民眾不必擔心。

    天文館解釋，所謂「具潛在撞擊威脅小行星」（Potentially Hazardous Asteroid, PHA）是指當其與地球軌道最接近時，距離可達0.05天文單位以內，約750萬公里，或月球平均距離的19.5倍，且直徑達140公尺以上小行星，到目前為止，被發現的PHA有2280顆，且不斷增加中。

    天文館指出，5月27日晚間10時左右最接近地球的這顆PHA是小行星7335 （1989 JA），其直徑估計約930到1180公尺之間，足足有台北101大樓的兩倍大，但這次離地球最近尚有402萬公里，比月球還遠10.5倍，所以對地球完全不構成任何威脅。

    天文館表示，每年PHA接近地球的次數多，光是今年，與地球距離近到0.05天文單位以內的就有14顆。據估計，在2千多顆PHA，大約只有156顆的直徑大於一公里，屬於大型PHA，若真有這麼大的小行星撞擊地球，很可能會造成全球性的地質與氣候劇烈變化，甚至滅絕事件，但不用過於擔憂，這樣事件平均每44萬年才會發生一次。

    小行星7335是1989年5月1日由美國天文學家Eleanor Helin在帕洛瑪天文台發現，公轉週期為2.35年，軌道偏心率為0.48（遠日點2.6AU、近日點0.9AU），屬於阿波羅小行星。天文館表示，雖然肉眼看不到小行星7335，但使用中型以上（口徑15~ 20 公分）望遠鏡有機會拍攝到，在5月27日距離地球最近，預估最亮時達到11.7星等，如果透過拍攝就像是一顆緩慢移動的星星。

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